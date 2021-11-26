Türkiye'nin dış borcunun artması en çok KOBİ'leri olumsuz etkileyecek

Türk Lirası'nın yılın başından beri dolara karşı yüzde 45 değer kaybetmesinin en büyük etkisi döviz borçluluğu tarafında görülecek.

Özel sektörün döviz borcu, Dolar/TL kurunun her bir kuruş yükselişinde şirketler üzerindeki yükünü artırıyor.

Özel sektörün ve kamunun döviz cinsinden borcu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre 446 milyar dolar.

Bu borcun 13 milyar dolarının bu yılın son iki ayında ödenmesi gerekiyor.

Önümüzdeki 10 ay içinde de ödenecek ciddi bir tutarın olması, dövize olan talebi artırıyor.

Dolara olan talebin yükselmesi TL'nin üzerindeki baskıyı daha da artıyor, böylece bir kısır döngü çıkıyor ortaya.





Ekonomist Arda Tunca, döviz borcu açından en çok KOBİ'lerin (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) olumsuz etkileneceği görüşünde.





Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu da en çok geliri TL olan ve döviz kazanamayan şirketlerin bu durumdan olumsuz etkileneceğini aktarıyor.





Sadi Uzunoğlu'na göre bu borç yükü, özel sektörün bütçe yapamamasına ve ithalat borcunun yüksek olması nedeniyle gümrükten mal çekme konusunda sıkıntıların yaşanmasına yol açıyor.





Uzunoğlu, "Türkiye'de tedarik zinciri kendi içinde kırılıyor. Marketlerde tahsisli malların satılması, şu kadar yağ alabilirsin, bu kadar şeker alabilirsin gibi kısıtların konması tedarik zincirlerinin kendi içinde kırıldığını gösteriyor" diyor.











