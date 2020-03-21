Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin dış dünya ile bağlantısı koptu: 46 ülkeye daha uçuşlar durdu /21 Mart 2020 15:27

Türkiye'nin dış dünya ile bağlantısı koptu: 46 ülkeye daha uçuşlar durdu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu. Böylece uçuşların durdurulduğu ülke sayısı 68'e çıktı.

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Türkiye corona virüsünün etkilerinden korunmak için uçuşları durdurduğu ülke sayısına 46 ülkeyi daha ekledi. Böylece Türkiye’den uçuş gerçekleşmeyen ülke sayısı 68’e çıktı.

Uçuş yasağının geldiği ilk 22 ülkeden bazıları şöyle:

Ana Kara Çin seferleri:

Ana Kara Çin’e düzenlenen seferler 1 Nisan 2020’ye kadar durdurma kararı alındı.

İran seferleri:

İran’a düzenlenen tüm seferler 1 Nisan 2020’ye kadar iptal etmiş edildi.

Irak seferleri:

Irak’a düzenlenen tüm seferler 1 Nisan 2020’ye kadar iptal edildi.

İtalya seferleri:

İtalya’ya düzenlenen tüm seferler 1 Nisan 2020’ye kadar iptal edildi.

Güney Kore seferleri:

Güney Kore'ye düzenlenen tüm seferler 1 Nisan 2020’ye kadar iptal edildi.

Nahçıvan seferleri:

Nahçıvan'a düzenlenen tüm seferler 1 Nisan 2020’ye kadar iptal edildi.

Suudi Arabistan seferleri:

Dammam ve Riyad’a düzenlenen tüm seferler 1 Nisan 2020’ye kadar iptal edildi.

Moğolistan seferleri:

Ulan Bator'a 11 Mart – 28 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenen tüm seferler iptal edildi.

Avrupa seferleri:

Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka çıkışlı seferlerimizi 17 Nisan 2020’ye kadar düzenlenen tüm seferler iptal edildi.
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