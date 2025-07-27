'Türkiye'nin dört bir yanı yanıyor'

Türkiye'nin farklı illerinde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6 ilde 7 yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı, Antalya Gazipaşa, Serik ve Mersin Silifke yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.





Antalya

Alanya ilçe merkezine yaklaşık 1,5 saat uzaklıktaki Söğüt Yaylası'nda dün öğle saatlerinde çıkan yangına da ekipler gece boyu müdahaleyi sürdürdü. Yürütülen yoğun çalışmalar sonucu alevlerin etrafı büyük ölçüde çevrildi. Bölgenin sarp ve dağlık yapısı ekiplerin müdahalesini güçleştirdi. 50'ye yakın araç ve çok sayıda personelle müdahale edilen yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da kendi imkanlarıyla destek vermeye çalıştı. Sabah saatlerinden itibaren bu bölgedeki yangına da havadan müdahaleye yeniden başlandı.





Ayrıca bölgeye yangın yönetim aracı da konuşlandırıldı.





Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde dün çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Gece boyu kara ekiplerinin söndürmek için yoğun çaba harcadığı yangınlara günün ilk ışıklarıyla birlikte hava müdahalesi yeniden başladı.Hava sıcaklığının 46,1 dereceye ulaşmasıyla 95 yılın temmuz ayı sıcaklık rekoru kırılan Antalya'da, dün art arda çıkan 6 orman yangınından 4'ü söndürüldü. Gazipaşa ve Alanya'da devam eden yangınlara müdahale ise sürüyor.Gazipaşa'ya bağlı Doğanca Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak Çile ve Adanda mahallelerine doğru ilerleyen yangına dün gün batımına kadar havadan müdahaleye devam edildi. Gece boyu da kara ekipleri alevlerle mücadele etti. Bölgede orman yangınından etkilenme riski oluşan 22 ev boşaltılırken, İHH Arama Kurtarma ekiplerinin desteğiyle 40 vatandaş tahliye edildi, hayvanlar da bölgeden uzaklaştırıldı. 223 personelin katılımıyla gece boyu kritik bölgelere müdahale yapıldı. Dün havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale, rüzgarın etkisinin yitirdiği bölgede sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.Antalya'daki yangınlar kontrol altına alındıBakan Yumaklı; Antalya Gazipaşa ve Serik yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Akbaş ve Karataş Mahalleleri arasındaki Kızılbük mevkisinde saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını 4 saatte kontrol altına alındı. Yangına 2 uçak ve 2 helikopterler havadan, arazöz ve itfaiyeler ise karadan müdahale etti. Vatandaşlar da ilaçlama için kullandıkları traktör ve ilaçlama makineleriyle yangına müdahale etti. Yangında 3 ev, 4 ahır ve bazı tarım arazileri kül oldu. Mahalledeki caminin de bir kısmında alevler nedeniyle hasar oluştu. Yangında 50 dekar orman arazisi zarar gördü.Yangının mahalle merkezine yaklaşmasıyla vatandaşlar ahırlardaki küçük ve büyükbaş hayvanlarını mahallenin dışına doğru götürdü. Dumandan ve sıcaktan etkilenen bazı hayvanlara veteriner hekim tarafından iğne yapıldı. Bu sırada yangından kaçırılan bir ineğin yavrusunun yanından hiç ayrılmadığı görüldü. Bu sırada yangının büyümesiyle jandarma ekipleri mahalleye girişleri kapattı. Vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşayan ekiplere su ve ayran taşıdı.Mersin'in Silifke ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi sonucunda yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.Silifke ilçesine bağlı Bahçederesi Mahallesi yakınlarında sabaha karşı orman yangını çıktı. Yükselen duman ve alevleri gören mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle Taşucu Mahallesi'ne kadar yayılan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen ile Vali Atilla Toros, sahada inceleme yaptı, ekiplerden bilgi aldı.Gümen ve Toros, daha sonra Taşucu Mahallesi'nde konuşlandırılan Yangın Yönetim Aracı'nda söndürme faaliyetlerini takip etti.Vali Toros, gazetecilere, saat 01.50'de başlayan yangına 10 dakika içinde ilk müdahalenin yapıldığını söyledi.Adana ile Hatay'dan takviye personel ve araç gönderildiğini, sahada 526 kişinin aktif görev aldığını belirten Toros, "Güçlü bir koordinasyonla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Söndürme faaliyetleri sırasında 4 vatandaşımız ve 4 personelimiz hafif şekilde dumandan etkilenme suretiyle hastanemize başvurdular. Bunlardan 7'si taburcu oldu. Bir vatandaşımızın hastanedeki tedavisi devam ediyor." dedi.Toros, şunları kaydetti:"Tarım ve Orman Bakanı'mız arayıp konuyla ilgili bizzat talimatlarını verdi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcı'mız Ahmet Gümen ile tekrar sahayı dolaşacağız. Araçların konumlanma yerleri, kontrol altına alınma ve diğer çalışmaları yerinde bir kez daha inceleyerek son talimatlarımızı vermiş olacağız. Devletimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı'mız, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, tam gücüyle Silifke'de meydana gelen yangının kontrol altına alınması ve akabinde söndürülmesiyle alakalı çalışmalarına devam etmektedir."Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, dördüncü gününde söndürülmeye çalışılıyor.Karabük Valiliği, Karabük-Ankara kara yolunun trafik güvenliği açısından ikinci bir duyuruya kadar çift yönlü ulaşıma kapatıldığını bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, trafik akışının Karabük-Yenice kara yolu üzerinden sağlanacağı belirtildi.Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42 ile Ovacık'a bağlı Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkisinde saat 16.29'da çıkan yangınların söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca karadan sürdü.Takviye ekiplerin yönlendirildiği bölgede yangınların söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, jandarma, belediyeler, DSİ, il özel idareleri, Kardemir ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği Safranbolu ve Ovacık'taki yangınları söndürme çalışmalarında, 16 helikopter, 2 uçak, 31 ilk müdahale aracı, 123 arazöz, 49 su ikmal aracı, 13 dozer, 6 treyler, 5 greyder, 21 ekskavatör, tanker, lowbet, 3 kepçe, 4 bekoloder, 9 ambulans, 34 arama kurtarma aracı, 20 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), 2 ikram aracı ve 1441 personel yer alıyor.Uşak'ın Sivaslı ilçesinde biri meşelik diğeri ise ormanda 2 farklı noktada yangın çıktı. Her iki bölgeye sevk edilen ekipler alevlere, havadan ve karadan müdahale ediyor.Ketenlik köyü yakınlarındaki meşelik alan ve ormanda saat 13.00 sıralarında 2 farklı noktada yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.Ketenlik köyü tahliye edildiÖte yandan, yangın nedeniyle Gerdanlar Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar oluştu. Ketenlik köyü ise tedbir amacıyla tahliye edildi.SakaryaSakarya'nın Hendek ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrola altına alındı.Beylice ile Hacımbey mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yangını söndürme çalışması yürütüldü.Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.İlçeye bağlı Yakuplar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.Yangın nedeniyle jandarma ekiplerince trafiğe kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolu, kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alana müdahale ediliyorBursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.???????Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, vatandaşlar da ekiplere destek vererek yangına müdahale ediyor.Bu sırada vatandaşlar, rüzgarın etkisiyle büyüyerek üzerlerine doğru yönelen alevlerden kaçtı.Yangınla ilgili Kestel Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi'nde yaşanan yangınla ilgili söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Ağlaşan Mahallesi ve civarda ikamet eden vatandaşların yetkililerce yapılan uyarılara riayet etmelerini ve olası tüm duyurulara karşı gerekli tedbirleri almalarını rica ediyoruz." denildi.Rüzgarın etkisiyle Gürsu ilçesine doğru ilerleyen yangın nedeniyle tedbiren kırsal Karahıdır Mahallesi'nin tahliye edilmesine başlandı.