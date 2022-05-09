Türkiye'nin durumu Venezuela'dan kötü

Türkiye gibi son yılların en ağır ekonomik krizini yaşayan Venezuela'da Ocak-Nisan 2022 enflasyonunun yüzde 16,3 olduğu belirtildi. 51 aydır hiperenflasyon yaşanan ülkede resmi verilere göre bu yılın ilk dört ayındaki toplam enflasyon rakamının Türkiye'nin ilk dört ayındakinden daha düşük olduğu belirtildi.





VOA'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre, Venezuela Merkez Bankası (BCV) Nisan ayı enflasyon oranını yüzde 4,4 olarak açıkladı. 2017 Kasım ayında aylık enflasyonun yüzde 50 barajını aşmasının ardından 51 ay hiperenflasyon yaşanan Venezuela’da, son 8 aydır enflasyon tek haneli rakamlarda seyrediyor.





Resmi verilere göre bu yılın ilk dört ayındaki toplam enflasyon yüzde 16,3 olurken, ülkede enflasyonu takip eden bağımsız kuruluşlardan olan Venezuela Finans Gözlemevi (OVF) ise Nisan ayı enflasyonunun yüzde 3,6; Ocak-Nisan 2022 enflasyonunun ise yüzde 22 olduğunu belirtiyor.









Son yılların en ağır ekonomik, siyasi ve sosyal krizlerinden birini yaşayan, her beş kişiden en az birinin sosyoekonomik gerekçelerle ülkesini terk etmek zorunda kaldığı Venezuela’da resmi ve bağımsız kurumlarca kaydedilen 2022 enflasyon oranının, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yüzde 31,71’in oldukça altında olması dikkat çekiyor.





Güney Amerika ülkesi, uzun süredir enflasyon sıralamasında dünyada ilk sırada yer alıyor.



