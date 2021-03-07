Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'nin en büyüğüydü, fabrikasını banka satışa çıkardı /07 Mart 2021 14:09

Türkiye'nin en büyüğüydü, fabrikasını banka satışa çıkardı

Türkiye’nin en büyük mutfak eşyası üreticilerinden Hisar’ın 33 yıldır üretim yaptığı Esenyurt’taki fabrikası Ziraat Bankası tarafından satışa çıkarıldı.

SHABER3.COM

Dünya Gazetesi'nden Çiğdem Yücesoy Subaşı’nın haberine göre Hisar Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan, “Borçlarımıza karşılık fabrikayı bankaya bıraktık. Temiz bir sayfa açıyoruz, üretime Çerkezköy’de yeni kuracağımız fabrikada devam edeceğiz” dedi. 
94 milyon lira başlangıç fiyatıyla ilana çıkarılan fabrika için teklif toplanmaya başlandı.

“Perakendeyi beceremedik”

İsmail Erdoğan şirketin fabrikayı bankaya devretmesine giden süreçte yapılan hataları şöyle anlattı: “Mağazalaşmaya 5-6 yılımızı harcadık. Ancak ciddi zarar ettik. Hem üretici olup hem de perakende sektöründe mücadele vermek kolay bir iş değil. Perakende apayrı bir iş. Biz bu kısmı çok beceremedik.”

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'nin en büyüğüydü, fabrikasını banka satışa... Sonraki Haber >>

Time Square'de Erdoğan Rejimi protesto edildi

Time Square'de Erdoğan Rejimi protesto edildi

Karşınızda yılın babası

Karşınızda yılın babası

Haydi dostum başarabilirsin

Haydi dostum başarabilirsin

Buket Aydın, sosyal medyanın diline düştü

Buket Aydın, sosyal medyanın diline düştü

Cep telofunu çalan kapkaçı neye uğradığını şaşırdı

Cep telofunu çalan kapkaçı neye uğradığını şaşırdı

Filin iş makineleriyle imtihanı

Filin iş makineleriyle imtihanı

Beyaz Tv'nin 'Sahte röportajını' gerçek köylüler bozdu

Beyaz Tv'nin 'Sahte röportajını' gerçek köylüler bozdu

Golf sahası önünde tarım konuşunca...

Golf sahası önünde tarım konuşunca...

Kaymakamdan şov baskını: Çay içen çalışanlara ceza yazdırdı

Kaymakamdan şov baskını: Çay içen çalışanlara ceza yazdırdı

Bu afişler AKP yönetimini çok rahatsız etti

Bu afişler AKP yönetimini çok rahatsız etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:28:45