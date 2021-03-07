Türkiye'nin en büyüğüydü, fabrikasını banka satışa çıkardı

Dünya Gazetesi'nden Çiğdem Yücesoy Subaşı’nın haberine göre Hisar Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan, “Borçlarımıza karşılık fabrikayı bankaya bıraktık. Temiz bir sayfa açıyoruz, üretime Çerkezköy’de yeni kuracağımız fabrikada devam edeceğiz” dedi.

94 milyon lira başlangıç fiyatıyla ilana çıkarılan fabrika için teklif toplanmaya başlandı.





“Perakendeyi beceremedik”





İsmail Erdoğan şirketin fabrikayı bankaya devretmesine giden süreçte yapılan hataları şöyle anlattı: “Mağazalaşmaya 5-6 yılımızı harcadık. Ancak ciddi zarar ettik. Hem üretici olup hem de perakende sektöründe mücadele vermek kolay bir iş değil. Perakende apayrı bir iş. Biz bu kısmı çok beceremedik.”



