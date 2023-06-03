Türkiye'nin en büyük termik santralinde yangın!

Kahramanmaraş Afşin-Elbistan arasında Çoğulhan bölgesinde yer alan B termik santralinin 3'üncü ünitesinin baca gazı arıtma sistemine (FCD) bakım yapıldığı sırada yangın çıktı.







Gerçek Gündem'de yer alan habere göre ihbar üzerine yangına santral içindeki ekipler müdahale etti. Bir anda büyüyen yangın sonrası gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi.





EKİPLERİN YANGINA MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Afşin ile Elbistan'dan da sevk edilen takviye itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşması ile yangının büyümesi engellendi. Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildi.