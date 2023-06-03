Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin en büyük termik santralinde yangın! /03 Haziran 2023 14:11

Türkiye'nin en büyük termik santralinde yangın!

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan Türkiye’nin en büyük termik santralinde bakım sırasında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Kahramanmaraş Afşin-Elbistan arasında Çoğulhan bölgesinde yer alan B termik santralinin 3'üncü ünitesinin baca gazı arıtma sistemine (FCD) bakım yapıldığı sırada yangın çıktı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre ihbar üzerine yangına santral içindeki ekipler müdahale etti. Bir anda büyüyen yangın sonrası gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi.

EKİPLERİN YANGINA MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
Afşin ile Elbistan'dan da sevk edilen takviye itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşması ile yangının büyümesi engellendi. Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildi.
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