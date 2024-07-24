Türkiye'nin en köklülerindendi! Dev havayolu şirketi resmen iflas etti

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 2001 yılında kurulan ve Türkiye'nin en köklü hava yolu şirketleri arasında yer alan Atlasglobal (Atlasjet Havacılık A.Ş.) Haziran 2021'de iflasını ilan etmişti.



Atlasglobal ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Devam eden yargı sürecine son noktayı Yargıtay koydu. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi tarafından yapılan incelemeler sonrasında iflas kararının onanmasına ve bir örneğinin ilk derece mahkeme olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi'ne gönderilmek üzere kesin olarak oy birliği ile karar verildi.



Ekonomim'in haberine göre, Yargıtay'ın onama kararıyla birlikte Atlasglobal, resmen iflas etmiş oldu. Yargıtay tarafından alınan karar şöyle:



NE OLMUŞTU?



Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 17 Haziran 2021'de Atlasglobal'in iflasına karar vermiş ve dava İstinaf Mahkemesi'ne taşınmıştı. İflasa ilişkin dosyaları inceleyen İstinaf Mahkemesi mahkeme heyeti, Türk Ticaret Kanunu’nun 376/3. Maddesi gereğince şirket yönetim kurulunca şirket iflasının istenmesi yönünde bir karar bulunması gerektiğini ancak dosya kapsamında ve UYAP’ta böyle bir karara rastlanmadığı gerekçesiyle Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2020/135 Esas, 2021/528 karar, 17/06/2021 tarihli kararının kaldırılmasına hükmetmişti.



İstinaf mahkemesi tarafından verilen hükümle, dosyanın karara uygun şekilde yargılama yapılması ve yeniden bir karar verilmek üzere tekrardan ticaret mahkemesine iadesi sağlanmıştı.



Eyllül 2022'de alınan kararla 17 Haziran 2021 tarihinde Atlasjet Havacılık A.Ş. için verilen iflas kararı böylece bozulurken, geçtiğimiz yılın Ocak ayında bir duruşma daha yapılmıştı.



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) tarafından 22 Eylül 2022 tarihinde alınan 2022/1308 Esas, 2022/1031 sayılı iflasın kaldırılması kararı İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından tekrardan incelenmişti.



Yapılan inceleme sonrasında Bölge İdare Mahkemesi'nin eksik gördüğü dosyaların aslında dava belgeleri içerisinde olduğuna ve araştırılacak başka bir husus kalmadığı anlaşıldığından açık yargılamaya son verildiği ifade edilmişti.



Haziran 2021'de Atlasjet Havacılık A.Ş'nin iflasına karar veren ve daha sonra bu hükmü İstinaf Mahkemesi tarafından kaldırılan Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 19 Ocak 2023 tarihinde yeniden iflasına karar verilmişti.