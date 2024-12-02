Türkiye'nin en zenginleri açıklandı: Geçen yılın birincisi 10'uncu sırada!

Forbes Dergisi, 2024 yılı için Türkiye'nin en zengin iş insanları listesini açıkladı. Geçtiğimiz yıl 5.3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi olan İbrahim Erdemoğlu, bu yıl Borsa İstanbul'da şirketlerine ait hisselerin değer kaybetmesi nedeniyle servetinde 3 milyar dolardan fazla bir erime yaşadı. Bu düşüşle birlikte Erdemoğlu, 2024 yılında Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı listesine ancak son sıradan dahil olabildi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre listede bu yılın birincisi, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker oldu. Gıda sektöründeki yatırımlarıyla tanınan Ülker, zirveye yerleşti. Koç ailesinin üyeleri ise listenin üst sıralarında yer almaya devam etti. İpek Kıraç, Türkiye'nin en zengin kadını unvanını kazanırken, Semahat Sevim Arsel ve Mustafa Rahmi Koç da sırasıyla listeye girdi.





İşte Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi:





10. İbrahim Erdemoğlu - 2.2 milyar dolar

9. Ferit Faik Şahenk - 2.2 milyar dolar

8. Mehmet Sinan Tara - 2.4 milyar dolar

7. Hamdi Ulukaya - 2.5 milyar dolar

6. Erman Ilıcak - 2.6 milyar dolar

5. Mustafa Rahmi Koç - 2.8 milyar dolar

4. Şaban Cemil Kazancı - 3.1 milyar dolar

3. Semahat Sevim Arsel - 3.1 milyar dolar

2. İpek Kıraç - 3.2 milyar dolar

1. Murat Ülker - 5.1 milyar dolar