Türkiye'nin en zenginleri belli oldu: İşte listenin başındaki isim!

Forbes dergisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en zenginlerini açıkladı. Bu liste ile birlikte Türkiye’nin en zengin isimleri listesi de güncellenmiş oldu. Herkesin tanıdığı iş dünyasının ünlü isimlerinin olduğu listenin zirvesinde, Ülker’in sahibi olduğu Murat Ülker yer aldı.







Murat Ülker, İpek Kıraç, Rahmi Koç ve Ferit Şahenk gibi isimleri gerisinde bıraktı. İşte Forbes’e göre Türkiye’nin en zengin ilk 20 insanı:





1. Murat Ülker



Net varlığı: 5,1 milyar dolar

Listedeki sırası: 597





2. Saban Cemil Kazancı



Net varlığı: 3,5 milyar dolar

Listedeki sırası: 920





3. İpek Kıraç



Net varlığı: 3,1 milyar dolar

Listedeki sırası: Bin 62





4. Semahat Sevim Arsel



Net varlığı: 3 milyar dolar

Listedeki sırası: Bin 104





5. İbrahim Erdemoğlu



Net varlığı: 2,8 milyar dolar

Listedeki sırası: Bin 187





6. Erman Ilıcak



Net varlığı: 2,7 milyar dolar

Listedeki sırası: 920





7. Mustafa Rahmi Koç



Net varlığı: 2,7 milyar dolar

Listedeki sırası: Bin 238





8. Ferit Faik Şahenk



Net varlığı: 2,4 milyar dolar

Listedeki sırası: Bin 380





9. Ali Erdemoğlu



Net varlığı: 2,5 milyar dolar

Listedeki sırası: Bin 330





10. Hamdi Ulukaya



Net varlığı: 2,3 milyar dolar

Listedeki sırası: Bin 438





11. Filiz Şahenk



Net varlığı: 2,2 milyar dolar

Listedeki sırası: Bin 496





12. Mustafa Küçük



Net varlığı: 2 milyar dolar

Listedeki sırası: Bin 623





13. Sezai Bacaksız



Net varlığı: 1,9 milyar dolar

Listedeki sırası: Bin 694





14. Şefik Yılmaz Dizdar



Net varlığı: 1,9 milyar dolar

Listedeki sırası: Bin 694





15. Mehmet Sinan ve Tara ailesi



Net varlığı: 1,9 milyar dolar

Listedeki sırası: Bin 694





16. Nihat Özdemir



Net varlığı: 1,9 milyar dolar

Listedeki sırası: Bin 694





17. Ali Metin Kazancı



Net varlığı: 1,6 milyar dolar



Listedeki sırası: Bin 945







18. Ahmet Çalık



Net varlığı: 1,5 milyar dolar

Listedeki sırası: 2 bin 46





19. Bülent Eczacıbaşı



Net varlığı: 1,5 milyar dolar

Listedeki sırası: 2 bin 46





20. Hamdi Akın ve ailesi



Net varlığı: 1,4 milyar dolar

Listedeki sırası: 2 bin 152