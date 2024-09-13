Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin en zenginleri belli oldu: İşte listenin başındaki isim! /13 Eylül 2024 14:41

Türkiye'nin en zenginleri belli oldu: İşte listenin başındaki isim!

Dünyanın en zengin insanları listesi açıklandı. Böylelikle Türkiye'nin de en zengin ilk 20 insanı belli oldu. Türkiye'nin en zengini unvanına sahip iş insanı İpek Kıraç, Rahmi Koç gibi isimleri de solladı.

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Forbes dergisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en zenginlerini açıkladı. Bu liste ile birlikte Türkiye’nin en zengin isimleri listesi de güncellenmiş oldu. Herkesin tanıdığı iş dünyasının ünlü isimlerinin olduğu listenin zirvesinde, Ülker’in sahibi olduğu Murat Ülker yer aldı.

Murat Ülker, İpek Kıraç, Rahmi Koç ve Ferit Şahenk gibi isimleri gerisinde bıraktı. İşte Forbes’e göre Türkiye’nin en zengin ilk 20 insanı:

1. Murat Ülker
Net varlığı: 5,1 milyar dolar
Listedeki sırası: 597

2. Saban Cemil Kazancı
Net varlığı: 3,5 milyar dolar
Listedeki sırası: 920

3. İpek Kıraç
Net varlığı: 3,1 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 62

4. Semahat Sevim Arsel
Net varlığı: 3 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 104

5. İbrahim Erdemoğlu
Net varlığı: 2,8 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 187

6. Erman Ilıcak
Net varlığı: 2,7 milyar dolar
Listedeki sırası: 920

7. Mustafa Rahmi Koç
Net varlığı: 2,7 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 238

8. Ferit Faik Şahenk
Net varlığı: 2,4 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 380

9. Ali Erdemoğlu
Net varlığı: 2,5 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 330

10. Hamdi Ulukaya
Net varlığı: 2,3 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 438

11. Filiz Şahenk
Net varlığı: 2,2 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 496

12. Mustafa Küçük
Net varlığı: 2 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 623

13. Sezai Bacaksız
Net varlığı: 1,9 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 694

14. Şefik Yılmaz Dizdar
Net varlığı: 1,9 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 694

15. Mehmet Sinan ve Tara ailesi
Net varlığı: 1,9 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 694

16. Nihat Özdemir
Net varlığı: 1,9 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 694

17. Ali Metin Kazancı
Net varlığı: 1,6 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 945

18. Ahmet Çalık
Net varlığı: 1,5 milyar dolar
Listedeki sırası: 2 bin 46

19. Bülent Eczacıbaşı
Net varlığı: 1,5 milyar dolar
Listedeki sırası: 2 bin 46

20. Hamdi Akın ve ailesi
Net varlığı: 1,4 milyar dolar
Listedeki sırası: 2 bin 152
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