Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'nin en zenginleri değişti! /14 Mart 2025 01:06

Türkiye'nin en zenginleri değişti!

Forbes’un 'Dünyanın En Zenginleri' listesi Nisan ayında açıklanacak olsa da, Türkiye’nin en zengin isimleri arasında şimdiden dikkat çekici hareketlenmeler yaşandı. Ekonomik dalgalanmalar ve yatırım hamleleri bazı tanıdık isimleri zirvede tutarken, bazılarını beklenmedik şekilde geriye düşürdü. İşte Türkiye'nin en zenginleri listesindeki isimler...

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Forbes'un her yıl merakla beklenen 'Dünyanın En Zenginleri' listesi Nisan ayında açıklanacak olsa da, Türkiye'nin en zenginleri arasında şimdiden heyecan verici değişimler yaşanıyor. Yeni listenin yayımlanması öncesinde Türkiye'nin en zenginleri listesindeki sıralama değişti. Listede bazı tanıdık isimler yerlerini korurken, bazı isimlerin ise sürpriz yükselişler ve düşüşler yaşadığı görüldü. İşte Türkiye'nin en zenginleri listesindeki isimler...

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNLERİ

Murat Ülker – 5,5 milyar Dolar

Cemil Kazancı - 4,3 milyar Dolar

Eren Özmen - 4 milyar Dolar

Uğur Şahin - 4 milyar Dolar

Fatih Özmen - 3,8 milyar Dolar

İpek Kıraç - 3,2 milyar Dolar

Erman Ilıcak - 3,1 milyar Dolar

Semahat Sevim Arsel - 3,1 milyar Dolar

Ferit Faik Şahenk - 2,8 milyar Dolar

Mustafa Rahmi Koç - 2,8 milyar Dolar

Filiz Şahenk - 2,6 milyar Dolar

Mehmet Sinan Tara – 2,5 milyar Dolar

Hamdi Ulukaya – 2,3 milyar Dolar

İbrahim Erdemoğlu – 2,1 milyar Dolar

Mustafa Küçük – 2 milyar Dolar

Ali Metin Kazancı – 2 milyar Dolar

Nihat Özdemir – 1,9 milyar Dolar

Şefik Yılmaz Dizdar – 1,9 milyar Dolar

Sezai Bacaksız – 1,9 milyar Dolar

Ali Erdemoğlu – 1,8 milyar Dolar

Selçuk Bayraktar - 1,8 milyar Dolar

Hamdi Akın –1,7 milyar Dolar

Haluk Bayraktar – 1,6 milyar Dolar

Ahmet Çalık – 1,5 milyar Dolar

Deniz Şahenk – 1,5 milyar Dolar

Mehmet Ali Aydınlar - 1,4 milyar Dolar

Bülent Eczacıbaşı – 1,3 milyar Dolar

Aydın Doğan – 1,2 milyar Dolar

Mustafa Latif Topbaş – 1,2 milyar Dolar

Faruk Eczacıbaşı – 1,1 milyar Dolar

Murat Vargı – 1 milyar Dolar
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