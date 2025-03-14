Türkiye'nin en zenginleri değişti!

Forbes'un her yıl merakla beklenen 'Dünyanın En Zenginleri' listesi Nisan ayında açıklanacak olsa da, Türkiye'nin en zenginleri arasında şimdiden heyecan verici değişimler yaşanıyor. Yeni listenin yayımlanması öncesinde Türkiye'nin en zenginleri listesindeki sıralama değişti. Listede bazı tanıdık isimler yerlerini korurken, bazı isimlerin ise sürpriz yükselişler ve düşüşler yaşadığı görüldü. İşte Türkiye'nin en zenginleri listesindeki isimler...
İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNLERİ
Murat Ülker – 5,5 milyar Dolar
Cemil Kazancı - 4,3 milyar Dolar
Eren Özmen - 4 milyar Dolar
Uğur Şahin - 4 milyar Dolar
Fatih Özmen - 3,8 milyar Dolar
İpek Kıraç - 3,2 milyar Dolar
Erman Ilıcak - 3,1 milyar Dolar
Semahat Sevim Arsel - 3,1 milyar Dolar
Ferit Faik Şahenk - 2,8 milyar Dolar
Mustafa Rahmi Koç - 2,8 milyar Dolar
Filiz Şahenk - 2,6 milyar Dolar
Mehmet Sinan Tara – 2,5 milyar Dolar
Hamdi Ulukaya – 2,3 milyar Dolar
İbrahim Erdemoğlu – 2,1 milyar Dolar
Mustafa Küçük – 2 milyar Dolar
Ali Metin Kazancı – 2 milyar Dolar
Nihat Özdemir – 1,9 milyar Dolar
Şefik Yılmaz Dizdar – 1,9 milyar Dolar
Sezai Bacaksız – 1,9 milyar Dolar
Ali Erdemoğlu – 1,8 milyar Dolar
Selçuk Bayraktar - 1,8 milyar Dolar
Hamdi Akın –1,7 milyar Dolar
Haluk Bayraktar – 1,6 milyar Dolar
Ahmet Çalık – 1,5 milyar Dolar
Deniz Şahenk – 1,5 milyar Dolar
Mehmet Ali Aydınlar - 1,4 milyar Dolar
Bülent Eczacıbaşı – 1,3 milyar Dolar
Aydın Doğan – 1,2 milyar Dolar
Mustafa Latif Topbaş – 1,2 milyar Dolar
Faruk Eczacıbaşı – 1,1 milyar Dolar
Murat Vargı – 1 milyar Dolar