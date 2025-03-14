Türkiye'nin en zenginleri değişti!

Forbes'un her yıl merakla beklenen 'Dünyanın En Zenginleri' listesi Nisan ayında açıklanacak olsa da, Türkiye'nin en zenginleri arasında şimdiden heyecan verici değişimler yaşanıyor. Yeni listenin yayımlanması öncesinde Türkiye'nin en zenginleri listesindeki sıralama değişti. Listede bazı tanıdık isimler yerlerini korurken, bazı isimlerin ise sürpriz yükselişler ve düşüşler yaşadığı görüldü. İşte Türkiye'nin en zenginleri listesindeki isimler...



İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNLERİ



Murat Ülker – 5,5 milyar Dolar



Cemil Kazancı - 4,3 milyar Dolar



Eren Özmen - 4 milyar Dolar



Uğur Şahin - 4 milyar Dolar



Fatih Özmen - 3,8 milyar Dolar



İpek Kıraç - 3,2 milyar Dolar



Erman Ilıcak - 3,1 milyar Dolar



Semahat Sevim Arsel - 3,1 milyar Dolar



Ferit Faik Şahenk - 2,8 milyar Dolar



Mustafa Rahmi Koç - 2,8 milyar Dolar



Filiz Şahenk - 2,6 milyar Dolar



Mehmet Sinan Tara – 2,5 milyar Dolar



Hamdi Ulukaya – 2,3 milyar Dolar



İbrahim Erdemoğlu – 2,1 milyar Dolar



Mustafa Küçük – 2 milyar Dolar



Ali Metin Kazancı – 2 milyar Dolar



Nihat Özdemir – 1,9 milyar Dolar



Şefik Yılmaz Dizdar – 1,9 milyar Dolar



Sezai Bacaksız – 1,9 milyar Dolar



Ali Erdemoğlu – 1,8 milyar Dolar



Selçuk Bayraktar - 1,8 milyar Dolar



Hamdi Akın –1,7 milyar Dolar



Haluk Bayraktar – 1,6 milyar Dolar



Ahmet Çalık – 1,5 milyar Dolar



Deniz Şahenk – 1,5 milyar Dolar



Mehmet Ali Aydınlar - 1,4 milyar Dolar



Bülent Eczacıbaşı – 1,3 milyar Dolar



Aydın Doğan – 1,2 milyar Dolar



Mustafa Latif Topbaş – 1,2 milyar Dolar



Faruk Eczacıbaşı – 1,1 milyar Dolar



Murat Vargı – 1 milyar Dolar

