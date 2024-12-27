Türkiye'nin en zenginlerinden İnan Kıraç'a şok: Adli tıp’a sevk edildi!

87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç’ın, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlenmesi, kızı İpek Kıraç tarafından mahkemeye taşındı. İpek Kıraç, babasının muhakeme kaybı ve akıl sağlığı sorunları yaşadığını belirterek, annesi Suna Kıraç’ın mirasını korumak amacıyla babası için vasi atanmasını talep etti. Mahkeme, İnan Kıraç’ın akıl sağlığı ile ilgili rapor alması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi.





Kıraça Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, vakfının genel müdürlüğünü yapan Emine Alangoya ile evlendi. Nikah öncesi Yeditepe Tıp Fakültesi Hastanesi’nden rapor alan Kıraç, Büyükçekmece Nikah Dairesi’nde evlendi. Kızı İpek Kıraç, babasının evlendiğini e-Devlet platformunda tesadüfen öğrendi.





İpek Kıraç, babasının manevi ve maddi olarak korunması için vasi atanmasını talep ettiğini açıkladı. Annesi Suna Kıraç’ın mirasını korumak için bu kararı zor aldığını belirten İpek Kıraç, babasının muhakeme kaybı ve akıl sağlığı sorunları yaşadığını savundu. Ayrıca, babasının hayatına giren bazı şahısların, babasının akli melekelerinin zayıflamasını istismar ettiğini iddia etti.





Mahkeme, İnan Kıraç’ın acil olarak Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine ve akli melekelerinin yerinde olup olmadığının tespitine karar verdi. Ayrıca, Kıraç’ın evlenmek için aldığı akıl sağlığı raporu da incelenecek.