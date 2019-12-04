Türkiye'nin EURO 2020'deki maç bileti fiyatları belli oldu

Türkiye’nin de yer aldığı EURO 2020’nin bilet satışı yarın başlıyor. Roma ve Bakü mücadele edecek olan Ay-Yıldızlı takımın gruptaki maçlarının bilet fiyatları 30 Euro’dan başlıyor.





Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın mücadele edeceği 2020 Avrupa Şampiyonası’nın (EURO 2020) biletleri yarın satışa sunulacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre EURO 2020 biletlerinin satışı, internette “http://euro2020.com/tickets” adresi üzerinden yarın TSİ 16.00’da başlayacak ve 18 Aralık Çarşamba günü TSİ 16.00’da sona erecek.





UEFA’nın gerçekleştireceği bilet satışında, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri önceliğe sahip olacak. EURO 2020’de A Grubu’nda yer alan Türkiye; Roma’da 12 Haziran’da İtalya, Bakü’de 17 Haziran’da Galler ve 21 Haziran’da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.





İTALYA MAÇ BİLETLERİ 75 EURO’DAN BAŞLIYOR





Türkiye’nin Roma Olimpiyat Stadı’nda İtalya ile oynayacağı maçın bilet fiyatlar 3. kategori 75 Euro, 2. kategori 145 Euro ve 1. kategori 225 Euro olarak belirlendi. Millilerin Bakü Olimpiyat Stadı’nda Galler ve İsviçre’ye karşı oynayacağı maçların bilet fiyatları ise 3. kategori 30 Euro, 2. kategori 75 Euro ve 3. kategori 125 Euro olarak açıklandı.





Milli takımın Roma’da oynayacağı açılış maçı için 20 bir bilet ayrılacak. Bakü’de oynanacak maçlar içinde 20 bin bilet verilecek. Azerbaycan’da oynanacak maçlarda ev sahibi ülkeye ise 30 bin bilet verilecek. Galler ve İsviçre maçlarında Ay-Yıldızlı takıma 50 bin kişinin destek vermesi bekleniyor.





Türkiye’nin Galler ve İsviçre maçlarını oynayacağı Bakü Olimpiyat Stadyumu.







MAÇLARDA VAR SİSTEMİ KULLANILACAK





UEFA, Eylül 2018’de yaptığı açıklamayla EURO 2020’yi VAR sisteminin kullanılacağı organizasyonlar arasında açıklamıştı. EURO 2020, VAR’ın kullanıldığı ilk Avrupa Şampiyonası olarak kayıtlara geçecek.