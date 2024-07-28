Türkiye'nin Eurofighter talebine Almanya engeli!

TÜRKİYE'YE ALMANYA ENGELİ

Halktv.com'da yer alan habere göre Mezzanatto, Türkiye'nin Eurofighter'a büyük ilgi gösterdiğini ve 40 ila 50 arasında uçak almak istediğini belirtti. Ancak bu girişimlerin Almanya tarafından engellendiğini vurguladı.

EUROFİGHTER NEDİR?

Eurofighter, Avrupa tarafından ortaklaşa geliştirilen çok amaçlı bir savaş uçağıdır. İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya'nın ortak katkısıyla üretilmiştir. Hem hava üstünlüğü hem de hava saldırısı görevlerinde etkili olan Eurofighter, yüksek manevra kabiliyeti, gelişmiş radar ve aviyonik sistemler ile donatılmıştır. Avusturya, Kuveyt, Umman, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkeler tarafından da kullanılmaktadır.

İngiltere'nin Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda (FIA) gazetecilerle bir araya gelen Eurofighter CEO'su Giancarlo Mezzanatto, şirketinin mevcut durumu ve gelecekteki hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Mezzanatto, Eurofighter'ın 2023 Haziran'da belirlediği "150-200 uçak satışı" hedefinin hala geçerli olduğunu, şu ana kadar 69 sipariş aldıklarını ve belirlenen rakama ulaşacaklarını belirtti. Ancak, Türkiye'nin Eurofighter'a olan ilgisinin Almanya tarafından engellendiğini açıkladı.Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetlerinden ötürü böyle bir engellemenin yapılmış olabileceğini ifade etti. Almanya'nın bu tavrı, Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere Eurofighter'ı tercih etme çabalarını sekteye uğrattı.Eurofighter konsorsiyumu, geçtiğimiz Eylül ayında Madrid'e 25 uçak, Berlin'e 20 uçak ve Roma'ya 24 uçak satışı gerçekleştirdi.Almanya'nın Suudi Arabistan'a uyguladığı ambargonun kaldırılmasıyla birlikte, 48 uçaklık bir satış için önemli bir ilerleme kaydedildi. Ayrıca, Polonya'nın 32 savaş uçağına olan ihtiyacı da dikkat çekici bir gelişme olarak kaydedildi.Eurofighter'ın, çok uluslu konsorsiyum üyeleri dışında Avusturya, Kuveyt, Umman, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkeler tarafından da kullanıldığını belirtti.