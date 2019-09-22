Türkiye'nin F-35 ortaklığı için yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği ABD’nin Ne York kentinde Cumhuriyetçi Senatör Lyndsay Graham ile görüştü. Graham, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin F-35 programına geri kazandırılmasının önemli olduğunu ve ikili stratejik partnerliğin artırılması gerektiğini düşündüğünü söyledi.





Erdoğan’ın konakladığı Peninsula Hotel’de yapılan 40 dakikalık görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. ABD’li Senatör Graham görüşmenin bitiminde kısa bir açıklamada bulundu. Görüşmenin iyi sonuçlandığını ifade eden Graham, ABD ile Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumaya çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:.



