Samanyolu Haber /Gündem / Bir gazla çıkılan F-35'e tekrar girmek için lobilere para üstüne para veriyorlar /23 Eylül 2021 10:17

Bir gazla çıkılan F-35'e tekrar girmek için lobilere para üstüne para veriyorlar

ABD'li hukuk firması Arnold & Porter Kaye Scholer ile Türkiye arasında yapılan "F-35 savaş uçağı programına katılımla" ilgili lobicilik sözleşmesinin bir yıl uzatıldığı kaydedildi.

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Yeni açıklanan ABD Adalet Bakanlığı kayıtlarına göre şirket, Türkiye ile 1.5 milyon dolarlık yeni bir sözleşme yaparak Ankara hükümetine 2022 Ağustos'una kadar "stratejik ve hukuki danışmanlık hizmetleri" sağlayacak.

ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle Ankara’ya yaptırım uygulama kararı almış ve Nisan 2021'de resmi bildirimde bulunarak Türkiye'yi F-35 projesinden çıkartmıştı.

Euronews'te yer alan habere göre Washington merkezli hukuk firması Arnold & Porter Kaye Scholer'in, yabancı ülke ve şirketlere hizmet verebilmesi için Yabancı Ajanslar Kayıt Yasası (FARA) kapsamındaki sözleşmesini kamuya sunduğu kaydedilirken, şirketten ya da Türkiye tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

Arnold & Porter Kaye Scholer daha önce Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri şirketi ile Şubat 2021'de yaklaşık 6 ay sürecek bir lobicilik anlaşması imzalamıştı.

İlk anlaşma 6 aylık ve 750 bin dolar tutarında

750 bin dolar tutarındaki anlaşmaya göre şirket Türkiye'ye vereceği hizmetle ilgili olarak, "Şirketimiz, (Türkiye'ye) Müşterek Taarruz Uçağı Programı'na katılımının devamı için stratejik danışmanlık ve rehberlik sağlayacaktır. Ayrıca ilgili ihracat kontrolleri, yaptırımları ve ilgili yasal konular hakkında danışmanlık sağlayabilir" açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı açıklamasında ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarmasının hukuki bir zemini olmadığını söyleyerek, "F-35 programından hiçbir ülke tek taraflı çıkartılamaz demiştik. Uçaklarımızla ilgili oluşan haklarımızın zayi olmaması için hukuk temelli bir yaklaşımla müttefiklik ruhuna da aykırı olmayacak şekilde bir çözüm bulunmasıyla ilgili diyalog süreci başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABD yönetimi, eski Başkan Donald Trump döneminde Rusya'dan alınan hava savunma sistemleri S-400 sebebiyle Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı almış ve 2019 yılında Ankara'nın F-35 jetleri programından çıkartılacağını açıklamıştı.

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