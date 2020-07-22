Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin F- 35'leri için Pentogan hamlesi /22 Temmuz 2020 00:02

Türkiye'nin F- 35'leri için Pentogan hamlesi

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından F-35 projesindeki katılımı askıya alınmıştı. Türkiye için üretilen 8 adet uçakla ilgili olarak ise yeni bir iddia gündeme geldi.

SHABER3.COM

Defense News sitesinde de yer alan habere göre Türkiye için üretilen 8 adet F-35 uçağına Pentagon talip oldu. ABD Hava Kuvvetlerine göre yapılandırılarak satın alınması için üretici firma Lockheed Martin ile kontrat yeniledi.  

Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim aldıktan sonra ABD geçen yıl temmuz ayında Türkiye’nin F-35 programına ortaklığını askıya almıştı. ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye için üretilen 8 F-35 uçağının, ABD Hava Kuvvetleri’ne göre yapılandırılarak satın alınması için üretici firma Lockheed Martin ile yapılan kontratta değişikliğe gitti.  

Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, Amerikan savunma devi Lockheed Martin ile F-35 üretimi konusunda yapılan kontratta, 861 milyon 731 bin 778 dolarlık değişime gidildiği duyuruldu.  

“6 F-35 UÇAĞI YENİDEN YAPILANDIRILACAK” 

Açıklamada, Türkiye’nin F-35 programından çıkarıldığına işaret edilerek kontrattaki bu değişiklik kapsamında F-35 üretim bandı olan Lot 14 kapsamında Türkiye için üretilen 8 F-35A Lightning II uçağının, yeniden yapılandırılarak ABD Hava Kuvvetleri’ne katılmasının öngörüldüğü belirtildi. 

Ayrıca yine aynı bantta üretilen 6 F-35 uçağının da yeniden yapılandırılarak ABD Hava Kuvvetlerine katılacağının altı çizildi. 

Uçaklar konusundaki çalışmaların Mayıs 2026’ya kadar bitmesinin öngörüldüğüne işaret edilen açıklamada, kontrat değişikliğinden doğan maliyetin 2020 bütçesinden karşılanacağı kaydedildi.  

NE OLMUŞTU? 

Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim aldıktan sonra ABD geçen yıl temmuz ayında Türkiye’nin F-35 programına ortaklığını askıya almıştı. 

Ancak ABD, Türk şirketlerinin belirli parçaları üretmesi için mevcut kontratları feshetmemiş ve yeni tedarikçiler bulunana kadar Türk şirketlerinin bu yıl sonuna kadar parça tedarik etmeye devam etmesine izin verilmişti. 

Koronavirüs salgını ile F-35 parçalarının üretiminde ciddi aksaklıklar yaşanmıştı. Pentagon, 1 Temmuz’da Müşterek Taarruz Uçağı F-35’in bazı parçaları için 2022’ye kadar Türk şirketleri ile çalışmaya devam edeceğini açıklamıştı.  

Türk şirketleri F-35 uçağı için 1000’den fazla parça üretiyordu. 

Türkiye toplam 100 F-35A tipi savaş uçağı satın almayı taahhüt etmiş ve 6’sının mülkiyetini devralmıştı. 

Ancak Türkiye’nin ortaklığı askıya alındıktan sonra ABD Kongresi savunma bütçesinde Türk uçaklarının ABD Hava Kuvvetleri için satın alınması konusunda Pentagon’a yetki vermişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'nin F- 35'leri için Pentogan hamlesi Sonraki Haber >>

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

Küçük çocuğun

Küçük çocuğun

Buharı tüten siyah çamur nehri

Buharı tüten siyah çamur nehri

2020 Kurban kampanyası

2020 Kurban kampanyası

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:11:00