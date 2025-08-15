Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'nin faiz karadeliği her geçen gün büyüyor /15 Ağustos 2025 17:30

Türkiye'nin faiz karadeliği her geçen gün büyüyor

Milli Savunma Bakanlığı'na bu yıl için 623 milyar 899 milyon 190 bin TL bütçe ayrıldı. Hazine ise bu yılın ilk 7 ayında Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesinin yaklaşık iki katı olan 1 trilyon 246 milyar TL faiz ödedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2025 yılı Temmuz ayına ilişkin bütçe gerçekleşme verileri, bütçedeki yapısal kırılganlıkların sürdüğünü ortaya koydu. Gelirlerdeki yüksek artışa rağmen Temmuz ayında bütçe 23 milyar 862 milyon TL açık verdi. Yılın ilk yedi ayındaki toplam bütçe açığı ise 1 trilyon 4 milyar TL’ye ulaştı. Bu, 2024’ün aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 20’lik bir artışa karşılık geliyor.
Kurumlar Vergisi Azaldı

Temmuz ayında genel vergi gelirleri yıllık bazda yüzde 55 arttı. Ancak bu artışa rağmen kurumlar vergisi kaleminde düşüş dikkat çekti. Geçen yıl Temmuz ayında 14,3 milyar TL olan kurumlar vergisi tahsilatı, bu yıl aynı ayda 11,9 milyar TL’ye gerileyerek yüzde 16,5 azaldı.

Faiz Yükü Katlanarak Artıyor

Temmuz ayında faiz giderleri yüzde 45,4 artarak 134,6 milyar TL’ye çıktı. Ocak-Temmuz döneminde ise faiz ödemeleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86,8 oranında artarak 1 trilyon 246 milyar TL’ye yükseldi.
Vergi Gelirlerine Rağmen Açık Büyüyor

2025 yılı Temmuz ayında vergi gelirleri 949,8 milyar TL’ye ulaşarak geçen yıla göre yüzde 55 oranında artış kaydetti. Ancak buna karşın açık verilmeye devam edilmesi, gelir artışının giderleri karşılayamadığını ve yapısal bütçe açığının sürdüğünü gösteriyor. Özellikle cari transferlerdeki yüzde 40,5’lik artış ve personel giderlerinin yüzde 30,7 yükselmesi, kamunun harcama disiplinini sağlayamadığını ortaya koyuyor.

Geçen yıl Temmuz ayında sadece 2,6 milyar TL olan sermaye transferleri, bu yıl aynı ayda 14,9 milyar TL’ye çıkarak yüzde 467’ye yakın bir artış gösterdi.
