Türkiye'nin felaketi raporu: 1 milyon vak'a ve savaş ihtimali

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi parti liderlerine gönderdiği raporda korona virüsün Türkiye’de ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin risk analizleri yapıldı. Raporda salgının Türkiye üzerindeki etkileri senaryo üzerinden karşılaştırıldı. Vaka sayısının 10 bine dayandığı “olası senaryo”, vaka sayısının 10 bin ile 100 bin arasında olduğu “kötümser senaryo” ile vaka sayısının 100 bin ile 1 milyon arasında olduğu “felaket senaryosu” olarak belirlendi.

Senaryolar üzerinden döviz kuru; büyüme, enflasyon ve işsizlik gibi parametrelerle ilgili olasılıklar tespit edildi.





OLASI SENARYO





Vaka sayısının 1000 ile 10 bin arasında olduğu olası senaryoya göre Haziran ayı sonu itibarıyla dolar kurunun 8 TL’ye kadar çıkabileceği; tarım sektörünün 1 puan; sanayi sektörünün 5 puan; inşaat sektörünün 2.5 puan; hizmetler sektörünün 7 puan; genel olarak büyümenin 5 puan küçülebileceği belirtiliyor.





Olası senaryoda; 1.5 milyon ya da 2.7 milyon kişinin işsiz kalabileceği; enflasyonun da 5 puan ya da 7 puan artabileceği tahmini yapıldı. Türkiye’de bölgesel karantinanın uygulanması gerektiği belirtilen olası senaryoda pandeminin dünya genelinde devam edeceği belirtiliyor.





KÖTÜMSER SENARYO





Vaka sayısının 10 bin ile 100 bin arasında olduğu kötümser senaryoya göre Haziran ayı sonu itibarıyla dolar kuruyla ilgili sabit kur rejimine geçileceği tahmini yapılıyor. Kötümser senaryoda; tarım sektörünün 7 puan, sanayi sektörünün 15 puan, inşaat sektörünün 3,5 puan, hizmetler sektörünün 15 puan; genel olarak büyümenin ise 15 puan küçülebileceği belirtiliyor. Kötümser senaryoda 3,9 milyon ya da 6 milyon kişinin işsiz kalabileceği; enflasyonun da 20 ya da 30 puan artabileceği tahmininde bulunuluyor.

Türkiye’de birden fazla bölgede bölgesel karantinanın uygulanması gerektiği öngörülen kötümser senaryoda uluslararası ilişkilerin kesilebileceği kaydediliyor.





FELAKET SENARYOSU





Vaka sayısının 100 bin ile 1 milyon arasında olduğu felaket senaryosunda dolar kuruyla ilgili sıkı sermaye kontrollerinin yaşanabileceği belirtiliyor. Felaket senaryosunda tarım sektörü 10 puan, sanayi sektörü 40 puan, inşaat sektörü 25 puan, hizmet sektörü 30 puan, genel büyümenin ise 30 puan küçüleceği tahmin ediliyor. İşsiz sayısının 7 milyon ile 11 milyon arasında artabileceği; enflasyonun da 60 puan artacağı tahmini yer alıyor. Ulusal düzeyde karantina ve sokağa çıkma yasağının uygulanması gerektiği belirtilen felaket senaryosunda uluslararası ilişkilerin kesilmesiyle birlikte ülkeler arasında savaş çıkma riskinin artacağı ifade ediliyor.