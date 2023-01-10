'Türkiye'nin Finlandiya'nın üyeliğini engellemesi NATO'nun güvenilirliğini zedeler'

"PKK gibi örgüt ve üyeleri ilişkileri ülkeler yasalarına göre yürütmeli"





Bakan ayrıca "Terörle mücadele konusunda Türkiye'den gelen eleştiriler diğer birçok Avrupa ülkesi için de geçerli" dedi.

Türkiye'nin terörizme yönelik eleştirilerinin Avrupa'daki pek çok ülke için geçerli olduğunu da savunan Bakan, Finlandiya ve İsveç'in adaylık başvurusunun bu eleştirileri ele almak için bir fırsat olduğunuÜlkesinin Madrid'deki NATO zirvesinde Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında imzalanan muhtırada alınan kararları yerine getirdiğine inandığını söyleyen Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, gecikmenin Türkiye'nin "iç meseleleri ve yaklaşan seçimle ilgili olduğunu" bildiğini belirterek bu dönemin Türk hükümeti için "kolay bir dönem olmadığının" da altını çizdi.PKK'nın Finlandiya, İsveç ve tüm Avrupa'da bir terör örgütü olduğunu ancak bu tür örgütler ve üyeleri ile ilişkilerini yasalara göre yürütmenin çok önemli olduğunu söyleyen Fin Bakan, Finlandiya'da Türkiye meselesinin ele alınışına yönelik çok fazla eleştiri olmadığını, ancak Türkiye'nin insan hakları ve güvenlik sorunun dikkate alınmasına ilişkin bir tartışma olduğunu sözlerine ekledi.İsveç ve Finlandiya'nın terörle mücadele konusunda "büyük ölçüde Avrupa çizgisini takip ettiğine" inanan Haavisto, "Finlandiya'da terörist faaliyetlere katılım suç olarak kabul edilmiştir. İsveç'te de bu yıl yürürlüğe giren bir anayasa değişikliği ile terör örgütlerine katılımın suç sayılması mümkün hale gelmiştir" dedi."Türkiye'nin adaylıkları engellemesi için bir neden yok"Türkiye'nin iki ülkeye yaptığı "blokajın" devam etmesinin NATO'nun kendi güvenilirliğine de zarar verdiğini söyleyen bakan, "İttifak'ın açık kapı politikası vardır. Açık kapıları olmadığı ortaya çıkarsa, bu kendi politikalarına aykırı olur" dedi.İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin "yakın gelecekte" kabul edileceğine inandığını da kaydeden Haavisto, adaylıkların gerçekleşmesi için "iki açık pencere" bulunduğunu ifade etti.Bakana göre bunlardan ilki Türkiye'de gerçekleşecek seçimlerden önce olacak. Bu pencerenin kendilerinin de önceliği olduğunun altını çizen Dışişleri Bakanı, diğer pencerenin ise seçimlerden sonra Vilnius Zirvesi'nden ise önce olabileceğini tahmin ettiğini sözlerine ekledi.Gazetenin "Türkiye'nin adaylığı engellemeye devam etmesinde bir tehlike görmüyor musunuz?" sorusuna ise politikacı, "Bunu yapmaları için bir neden göremiyorum" yanıtını verdi.