Türkiye'nin geldiıği nokta! Rektör diploma davasının ne zaman biteceğini söylüyor!

Rektörü ‘İmamoğlu’nun diploması’ hakkında konuştu: Davanın bu yıl içinde sonuçlanmasını bekliyoruz. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, İmamoğlu'nun diplomasını oy birliği ile iptal ettiklerini ve bir yıl içinde yargı sürecinin bitmesini beklediklerini söyledi.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin sürece dair açıklamalarda bulundu

Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, kararın üniversite yönetim kurulunun yetkisi dahilinde alındığını ve hukuki sürecin halen devam ettiğini söyledi

Zülfikar, yaptığı açıklamada “İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu bu konuda yetkilidir. YÖK Yasası bize bu yetkiyi veriyor. İşin yargı kısmı ise sürüyor. Yürütmeyi durdurma talebi reddedildi, şimdi davanın esasına ilişkin yargılama aşamasındayız. Muhtemelen bu yıl içinde sonuçlanması bekleniyor. Bizim kararımız kesin; diplomanın iptalini gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

“YETKİ BİZDE”

Rektör Zülfikar, diplomanın iptal edildiği toplantının ayrıntılarını da paylaştı. Üniversite yönetim kurulunun 17 fakülte dekanı, üç enstitü temsilcisi ve rektörden oluştuğunu belirten Zülfikar, toplantıya üç üyenin katılamadığını, kararın 18 üyenin oybirliğiyle alındığını söyledi.

“Bir diplomanın geçerli olması için altında hem dekanın hem rektörün imzası bulunması gerekir. Bu nedenle konu doğrudan üniversite yönetim kurulunun yetki alanına giriyor. Yetkimiz dışında hareket etmemiz söz konusu olamaz.” dedi.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Zülfikar, geçmişte de diplomaya ilişkin benzer itirazların gündeme geldiğini hatırlatarak, sürecin savcılık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üzerinden yürüdüğünü aktardı. “Bu konuda hem YÖK’ün hem de üniversitemizin değerlendirmeleri oldu. Şu an dava hâkimin karar aşamasına gelmesini bekliyor.” ifadelerini kullandı.
