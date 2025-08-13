Türkiye'nin geliri şehir hastanelerine gidiyor; 7 ayda 70 milyar TL

KÖİ projeleri için ayrılan 70 milyar 770 milyon 837 bin 838 TL’lik kaynakla 2025 yılı fiyatlarıyla, en az 100 yataklı 78 devlet hastanesi açılabileceğine vurgu yapılan ATO açıklamasında “Yine bu kaynakla ortalama maliyeti 10 milyon TL’yi bulan 4 birimlik en az 7 bin 70 ASM yapılabilirdi” denildi.





Koruyucu sağlık hizmetlerini geri plana iterek özel sektörün çıkarlarını gözeten Sağlık Bakanlığı, kaynakların büyük kısmını tedavi edici hizmetlere ve şehir hastanelerine aktarıyor.Riskli binalarda hizmet veren devlet hastanelerinin yerine yenileri yapılmazken 2025’te Sağlık Bakanlığı bütçesinden şehir hastanelerini işleten müteahhitlere 104 milyar 602 milyon ödenek ayrıldı.Ankara Tabip Odası (ATO)’dan yapılan açıklamada, Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle yapılan şehir hastanelerinin kamu kaynaklarını yutmaya devam ettiğine işaret edildi.Şehir Hastaneleri Kara Deliğe Dönüştü2025’te şehir hastanelerine ayrılan kira ödemelerinin tutarlarının yine artırıldığı belirtilerek “37 milyar 420 milyon 717 bin TL’si hizmet alımı, 67 milyar 181 milyon 365 bin TL’si kullanım bedeli olmak üzere 104 milyar 602 milyon 82 bin TL’lik ödenek bu hastanelere ayrıldı. Bu miktar Sağlık Bakanlığı bütçesinin yüzde 10’una denk geliyor” denildi.Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ‘KÖİ Modeli ile Yapılan Sağlık Tesisleri’ için Ocak’ta 15 milyar 129 milyon 245 bin 397 TL’lik harcama kalemi ayrılırken, bu rakamın 2025’in ilk yedi ayında (Ocak-Temmuz) 70 milyar 770 milyon 837 bin 838 TL’yi bulduğu belirtildi.Sağlık politikalarının nasıl belirleneceğinin, sağlığa ayrılan kaynağın nasıl ve ne için kullanılacağının her şeyden önce bir tercih sorunu olduğuna işaret edilerek “Sağlık hizmetleri, kamucu planlamayla birlikte, eşit, ücretsiz ve erişilebilir olmalıdır. KÖİ modeliyle yapılan şehir hastaneleri sözleşmeleri tazminatsız olarak feshedilmeli, kamu zararı belirlenerek sorumlulardan geri alınmalıdır. Şehir hastaneleri için kapatılan köklü devlet hastaneleri yeniden açılmalıdır. Şehir hastaneleri kamulaştırılmalıdır” çağrısı yapıldı.Sağlık Bakanlığı’nı son verilerine göre Türkiye genelinde 25 şehir hastanesi var. Bu 25 şehir hastanesinden 18’i KÖİ modeliyle, 7 şehir hastanesi ise genel bütçe kaynaklarıyla hayata geçirildi. Yapımı devam eden de 12 şehir hastanesi daha var. Şehir hastanelerinin yatak kapasitelerinin kamu hastanelerine oranı yüzde 22, bulundukları illerde ise yüze 36.