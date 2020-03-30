Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin gidişatı İtalya'nınkinden kötü /30 Mart 2020 00:40

Türkiye'nin gidişatı İtalya'nınkinden kötü

Türkiye ilk yerli vakanın saptandığı günden beri 18. gününde. Son dört gündür de salgının merkez üssü durumundaki Avrupa ülkelerinin, İtalya da dahil, aynı dönemdeki günlük vaka sayılarını geride bıraktı.

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Türkiye ilk yerli vakanın saptandığı günden beri salgınla 18 gün yaşadı. Son dört gündür de salgının merkez üssü durumundaki Avrupa ülkelerinin, İtalya da dahil, aynı dönemdeki günlük vaka sayılarını geride bıraktı.

Aşağıdaki grafiklerden ilki salgının ilk 18 günü boyunca günlük vaka sayılarındaki, ikincisi ise toplam vaka sayılarındaki değişimi ülkelere göre gösteriyor.






 
Salgının 18. gününde Türkiye’deki günlük vaka sayısı 1.815, toplam vaka sayısı 9.216 iken, İtalya’da sayılar 1.797 ve 9.161. İspanya, Almanya, Fransa ise bu iki ülkeyi açık geriden takip ediyorlar.

Üstelik Almanya’nın şimdiye kadar haftada ortalama 160.000 kadar test yaptığını biliyoruz. Türkiye’nin haftalık ortalama test sayısı ise 33.000 kadar. Bu sayıya da ancak son birkaç gündeki artışla ulaşıldı.
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