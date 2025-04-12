Türkiye'nin gözde liselerinde öğretmen krizi





Öğrenci ve mezunlardan eylem

Bu uygulama kapsamında görev yapan öğretmen ve yöneticiler dört yılın sonunda görevlerine devam etmek veya başka okula geçmek için başvuru yapabiliyor. Ancak bazı durumlarda talepler dikkate alınmıyor. 2025 yılı için yapılan uygulamada ise çok daha fazla öğretmen ve yöneticinin istemi dışında norm fazlası ilan edildiği belirtiliyor.





Sendika ayrıca öğretmenlerin atamalara itiraz edebilmesi için web sitesinden örnek dilekçe de paylaştı. Öğretmenlere yapılan işlemlerin dayanağı hakkında bilgi ve belge talep etmeleri çağrısında bulundu.





Kadıköy Anadolu Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Pertevniyal, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi ve Çanakkale Fen Lisesi gibi Türkiye'nin akademik başarısıyla öne çıkan liselerinde, öğretmen atama krizi yaşanıyor. Sorunun kaynağı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) "proje okul" uygulaması kapsamında aldığı yeni kararlar.DW Türkçe'de yer alan habere göre MEB, 8 Nisan'da açıkladığı "2025 yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme" sonuçlarına göre, bu liselerde görev yapan birçok öğretmeni, kendi talepleri dışında görevden alarak norm fazlası statüsüne geçirdi.Norm fazlası uygulamasına karşı öğrenci ve mezunlar birçok okulda protesto eylemleri düzenledi. Kadıköy Anadolu Lisesi, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi ve Kartal Anadolu Lisesi'nde düzenlenen eylemlerde, uygulamanın eğitimde niteliği düşüreceği savunuldu.Benzer durumun Küçükçekmece Gazi Anadolu, Florya Tevfik Ercan, Eyüp ve Süleyman Nazif Anadolu liselerinde de yaşandığı belirtiliyor. Ancak şu ana kadar kaç öğretmenin norm fazlası sayıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.Milli Eğitim Bakanlığı 2015 yılında "özel proje okulu" uygulamasını hayata geçirdi. İlk etapta İstanbul Erkek, Kabataş ve Kadıköy Anadolu gibi prestijli okulları kapsayan sistem zamanla genişletildi. 2015'te sayısı 150 olan proje okullarının sayısı, 2024 yılı itibarıyla 2 bin 300'e ulaştı.Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), yapılan atamaların hiçbir objektif kritere dayanmadığını, tamamen siyasi ve idari takdirle şekillendiğini açıkladı. Eğitim Sen'e göre, öğretmenlerin kıdemi, hizmet puanı ya da mesleki yeterliliği dikkate alınmaksızın yapılan atamalar eğitimde liyakat ilkesini zedeliyor.Bakanlığın objektif göstergelere bakmadan, istediği öğretmeni ya da eğitim yöneticisini proje okullarına atayabildiğine dikkat çeken sendikanın açıklamasında "Eğitim kurumlarını, siyasal iktidarın arka bahçesine dönüştürmeyi hedefleyen atama politikalarından derhal vazgeçilmelidir. Eğitimde eşitlik, adalet ve bilimsellik esas alınmalıdır. Bunun için atılması gereken adımlar bellidir" denildi.Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak da yaptığı açıklamada, yüzlerce nitelikli öğretmen ve yöneticinin hak ettikleri halde görevlendirilmediğini söyledi.Bu durumun sadece kişisel mağduriyetler yaratmadığını, aynı zamanda eğitimin de niteliğini doğrudan etkilediğini vurgulayan Irmak, "Atamalarda mesleki kıdem, akademik yeterlilik gibi nesnel kriterlerin olmaması, uygulamanın keyfiyetini gözler önüne seriyor" dedi.Eğitim Sen'e göre hangi okulların proje okulu olacağının, illerde kurulacak bağımsız ve liyakat temelli komisyonlarca belirlenmesi gerekiyor. Öğretmen ve yönetici atamalarının ve görev uzatma kriterlerinin liyakata dayalı olması gerektiğine işaret eden sendika, görevlendirmelerin, somut ölçütlere bağlanması, mesleki deneyim, hizmet puanı gibi kriterlerin esas alınması gerektiğini ifade ediyor.MEB, proje okullarına yapılan atamalara ilişkin işlemlerin tarihlerini de duyurdu. Atanan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 27 Haziran 2025'te, yöneticilerin ise 11 Temmuz 2025'ten itibaren gerçekleştirilecek.