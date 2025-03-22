Türkiye'nin gözü Çağlayan'da... Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi





SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ





İMAMOĞLU AYRI ARAÇTA SEVK EDİLDİ





SAVCILIK İFADESİ 21.00'DE BAŞLAYACAK





İMAMOĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma devam ediyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Danışmanı Murat Ongun, Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da arasında bulunduğu 91 kişi İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.İBB Başkanı İmamoğlu'nun adliyeye ayrı bir araçla adliyeye getirildiği öğrenildi.Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan 30, terör suçları Soruşturma Bürosu'ndan ise 4 savcı olmak üzere toplam 34 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Öte yandan İmamoğlu'nun savcılık ifadesinin saat 21.00 civarında başlaması bekleniyor.İmamoğlu'nun adliyeye getirildiği sırada çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Çağlayan Meydanı ile Abide-i Hürriyet Caddesi çevresinde bazı noktalar bariyerlerle kapatıldı. Bölgeye TOMA ve çevik kuvvet araçları getirilirken, adliyeye araç giriş çıkışları kapatıldı.İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren vatandaşlar, yasaklara rağmen Çağlayan Adliyesi çevresinde bir araya geldi.Adliyeye sevk edilen Ekrem İmamoğlu'ndan bir paylaşım daha geldi. CHP'nin yapacağı cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde tek aday olarak öne çıkan İmamoğlu, vatandaşları ön seçimde oy kullanmaya çağırdı.İmamoğlu şunları yazdı:"Milletimize çağrımdır; Ne olursa olsun yarınki sandıklara sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçim sandıklarının yanında dayanışma sandıkları da olacak. Burada herkes oy kullanabilecek. Unutmayın; sizlerden ve demokratik hakkınız olan oylarınızdan çok korkuyorlar. Not: Çocuklar sandıklara çizdikleri resimleri, şiirlerini güzel sözlerini atabilirler."