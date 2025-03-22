Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin gözü Çağlayan'da... Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi /22 Mart 2025 20:56

Türkiye'nin gözü Çağlayan'da... Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. İmamoğlu'nun savcılık ifadesinin saat 21.00 civarında başlaması bekleniyor.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma devam ediyor.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Danışmanı Murat Ongun, Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da arasında bulunduğu 91 kişi İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

İMAMOĞLU AYRI ARAÇTA SEVK EDİLDİ

İBB Başkanı İmamoğlu'nun adliyeye ayrı bir araçla adliyeye getirildiği öğrenildi.

SAVCILIK İFADESİ 21.00'DE BAŞLAYACAK

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan 30, terör suçları Soruşturma Bürosu'ndan ise 4 savcı olmak üzere toplam 34 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Öte yandan İmamoğlu'nun savcılık ifadesinin saat 21.00 civarında başlaması bekleniyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

İmamoğlu'nun adliyeye getirildiği sırada çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Çağlayan Meydanı ile Abide-i Hürriyet Caddesi çevresinde bazı noktalar bariyerlerle kapatıldı. Bölgeye TOMA ve çevik kuvvet araçları getirilirken, adliyeye araç giriş çıkışları kapatıldı.

VATANDAŞLAR YASAĞA RAĞMEN AKIN ETTİ

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren vatandaşlar, yasaklara rağmen Çağlayan Adliyesi çevresinde bir araya geldi.

İMAMOĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA

Adliyeye sevk edilen Ekrem İmamoğlu'ndan bir paylaşım daha geldi. CHP'nin yapacağı cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde tek aday olarak öne çıkan İmamoğlu, vatandaşları ön seçimde oy kullanmaya çağırdı.

İmamoğlu şunları yazdı:

"Milletimize çağrımdır; Ne olursa olsun yarınki sandıklara sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçim sandıklarının yanında dayanışma sandıkları da olacak. Burada herkes oy kullanabilecek. Unutmayın; sizlerden ve demokratik hakkınız olan oylarınızdan çok korkuyorlar. Not: Çocuklar sandıklara çizdikleri resimleri, şiirlerini güzel sözlerini atabilirler."
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