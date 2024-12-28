Türkiye'nin gözü Diyarbakır'daki Narin davasında: Karar bekleniyor





"ŞEREFSİZLİK YAPMA"





İLK DURUŞMADA ÜÇ GÜN SÜRMÜŞTÜ

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre Diyarbakır’ın Bağlar İlçesinin Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü eve dönüş yolunda kaybolan ve cesedi 8 Eylül’de köyün yakınlarından geçen dere yatağında bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın ikinci duruşması üçüncü gününde de bugün devam edecek.Saat 10.00’da başlayacak olan duruşmayla ilgili 4 sanık tutuklu bulundukları T Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.Perşembe gününden beri devam eden duruşmada, 3 tanık dinlenmiş, ardından da suçtan zarar gördükleri için davaya müdahil olarak katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu müdahil olarak savunma yapmıştı.Duruşmanın dün görülen ikinci gününde ise sanık amca Salim Güran, itirafçı Nevzat Bahtiyar ile ağabey Enes Güran ile avukatları savunmalarını yapmıştı.Bugünkü oturumda ise anne Yüksel Güran ile avukatları savunmasını yapacak, mahkeme 2 saatlik bir ara verdikten sonra sanıklara ayrı ayrı son sözlerini sorduktan sonra nihai kararını verecek.Duruşma savcısı Özge Nida Polat’ın mütalaası doğrultusunda bir karar çıkması bekleniyor.4 sanık hakkında, “İştirak halinde çocuğu kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniliyor. Savcı mütalaasında, sanıkların cinayet sonrası suçu gizlemeye çalışarak delilleri karartmaya çalışmaları, güvenlik güçlerini sürekli yanlış ve yalan ihbarlarla dikkatlerini farklı yönlere çalışmış olmaları nedeniyle de haklarında iyi hal indirimini düzenleyen TCK’nın 62. Maddesinin de uygulanmamasını ve indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti.Dün devam eden ikinci duruşmada savunma sırası tutuklu sanık ağabey Enes Güran'daydı. Enes Güran, günlerce konuşulan kolundaki ısırık iziyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı ve diğer sanıklar gibi o da Nevzat Bahtiyar için "O bir katil" dedi.Enes Güran, “Kolumdaki morluğa gelince, ben kendim ısırdım. Hakkımı helal etmiyorum, zehir zıkkım olsun. Onlardan çıkmasa da çocuklarından çıkacak. Gerekirse kafamı koparın ama beni Narin'in ölümüyle suçlamayın. Ömrümün sonuna kadar cezaevinde kalabilirim, ama vicdanım rahat" diye konuştu. Güran ayrıca tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar için "Bazı alçaklar gelmiş ve diyor ki, 'Nevzat Bahtiyar sizin köpeğiniz bile olamaz.' Doğru, Ali Bey! (Nevzat Bahtiyar'ın avukatı) Nevzat Bahtiyar bizim köpeğimiz bile olamaz ama o bir katil." ifadelerini kullandı.Güran konuşmasının devamında "Nevzat ile ilgili bazı konularda şahitlerim var. Onlarla birlikte ilerde anlatacağım. Hepiniz şok olacaksınız anlatacaklarıma Nevzat ile ilgili." dedi. Güran'ın Nevzat Bahtiyar'a dönerek "Nevzat, sana tek bir kelime söyleyeyim, kızın" demesinin ardından Bahtiyar, "Şerefsizlik yapma" ifadelerini kullandı. Kısa süreli yaşanan gerginlik hemen sonlandırıldı.Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 23 Ekim'de kabul edilmişti.Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti.İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.