'Türkiye'nin gri listeye alınmasıyla birlikte ülkeden para çıkışı artabilir' uyarısı





OECD'ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF), kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu gerekçesiyle Türkiye'nin daha sıkı izlenmesini gerektiren 'gri liste'ye almasının ardından ABD'li yetkililer, ülkeden daha fazla para çıkabileceği uyarısını yaptı.





Wall Street Journal'da (WSJ) yer alan makalede, bu kararla birlikte halihazırda kırılgan olan Türkiye ekonomisinin sarsılacağı ifade edildi.

Makalede, "Türkiye Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, 2019'daki son gözetimden bu yana FATF standartlarını karşılamada ilerleme kaydedildiğini söyleyerek eylemi hak edilmemiş olarak nitelendirdi. Bakanlık, ülkenin en kısa sürede FATF listesinden çıkarılması için gerekli tüm adımları atacağını söyledi" denildi.





Makalede, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın yorum talebine yanıt vermediği bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan eski ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri, bankalar ve diğer yabancı yatırımcılar risklerini yeniden değerlendirmek zorunda kaldıkları için Türkiye'nin gri listeye alınmasının büyük olasılıkla ülkeden para çıkışını teşvik edeceğini ifade etti.

Yetkililer, yabancı sermaye kaçışı ve borçlanma maliyetlerinde beklenen artışın, Türkiye ekonomisinin büyük ölçüde yurt dışındaki krediye bağımlı olması nedeniyle piyasaları sert vuracağı öngörüsünde bulundu.