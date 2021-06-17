Türkiye'nin grubundaki önemli maç tamamlandı





Turnuvanın açılış maçınca Roma'da İtalya iler karşılaşan Milliler sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Türkiye Bakü'de karşılaştığı Galler'e de 2-0 yenilince Millilerin gruptan çıkma imkanı zora girdi.





Türkiye'nin Galler mağlubiyeti sonrasında gözlerin çevrildiği grubun diğer maçında ise İtalya, İsviçre'yi 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı ve adını bir üst tura yazdırdı.





Grubun son maçlarında Türkiye Bakü'de İsviçre ile karşılaşırken, Galler ise Roma'da İtalya'nın karşısına çıkacak.





Gruptaki son puan durumu ise şöyle:









Türkiye'nin EURO 2020'deki grubunda ilk maçını İtalya'ya karşı kaybetmesinin ardından Galler'e de yenilmesi moralleri bozdu.