Samanyolu Haber /Spor / Türkiye'nin grubundaki önemli maç tamamlandı /17 Haziran 2021 00:05

Türkiye'nin grubundaki önemli maç tamamlandı

Euro 2020'de Türkiye'nin Galler'e kaybetmesi sonrasında gözlerin çevrildiği İtalya-İsviçre maçı tamamlandı.

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Türkiye'nin EURO 2020'deki grubunda ilk maçını İtalya'ya karşı kaybetmesinin ardından Galler'e de yenilmesi moralleri bozdu.

Turnuvanın açılış maçınca Roma'da İtalya iler karşılaşan Milliler sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Türkiye Bakü'de karşılaştığı Galler'e de 2-0 yenilince Millilerin gruptan çıkma imkanı zora girdi.

Türkiye'nin Galler mağlubiyeti sonrasında gözlerin çevrildiği grubun diğer maçında ise İtalya, İsviçre'yi 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Grubun son maçlarında Türkiye Bakü'de İsviçre ile karşılaşırken, Galler ise Roma'da İtalya'nın karşısına çıkacak.

Gruptaki son puan durumu ise şöyle:


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