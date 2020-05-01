Samanyolu Haber /Teknoloji / Türkiye'nin grubundaki ülkeler belli oldu /01 Mayıs 2020 23:56

Türkiye'nin grubundaki ülkeler belli oldu

UEFA'nın da katkısıyla düzenlenen e-spor turnuvasında Türkiye'nin grubu belli oldu.

SHABER3.COM

UEFA ve Konami'nin ortaklaşa düzenlediği e-spor turnuvası E-EURO 2020'de gruplar belli oldu. 

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, kura çekimi sonucu B Grubu'nda Danimarka, Sırbistan ve İtalya ile eşleşti.

Mücahit Sevimli ve Ali Doğan Barutçu'nun temsil ettiği milli takım, play-off grubunu üçüncü sırada tamamlayarak E-EURO 2020 biletini almıştı.

16 takımın 4 grupta mücadele edeceği şampiyonada müsabakalar 23-24 Mayıs'ta oynanacak ve gruplarda ilk 2 sırayı alan ekipler çeyrek finale yükselecek.

Kura çekimi sonucu oluşan gruplar şöyle:

A Grubu: İspanya, Bosna Hersek, Almanya, Romanya

B Grubu: Danimarka, Türkiye, Sırbistan, İtalya

C Grubu: Karadağ, Hırvatistan, Hollanda, Lüksemburg

D Grubu: Avusturya, Yunanistan, Fransa, İsrail
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