Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin güldüğü 'en acı gerçek'ti... O komedyen hayatını kaybetti /29 Nisan 2021 11:24

Türkiye'nin güldüğü 'en acı gerçek'ti... O komedyen hayatını kaybetti

Katıldığı bir televizyon programındaki gülüşüyle internet fenomeni haline gelen İspanyol komedyen Juan Joya Borja, 65 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'nin güldüğü 'en acı gerçek'ti... O komedyen hayatını kaybetti

İnternetteki en ünlü kahkaha olan 'El Risitas' lakaplı komedyen Juan Joya Borja, bir televizyon programında attığı kahkahalar nedeniyle dünya çapında ünlü olmuştu.

Bir süredir tedavi görüyordu

Bacağındaki vasküler problem nedeniyle tedavi altına alınan ancak kan damarlarındaki sorunlar nedeniyle bacağı kesilmek zorunda kalan Borja'nın, Eylül ayından beri tedavi gördüğü hastaneden ölüm haberi duyuruldu.

İspanya’da El Risitas adıyla tanınan komedyen Juan Joya Borja’nın kahkahaları yaşanan her olaya uyarlanıyordu. Borja’nın ölümü sosyal medyada da gündem oldu.

'Son Vesayet' Videosu ile Türkiye'de de ünlü oldu

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla zor duruma düşen ve çeşitli yalanlarla rüşvetçileri, yolsuz bürokratları ve siyasetçileri 'o dönem' kurtarmayı başaran AKP iktidarının yaptıklarının anlatıldığı versiyon sayesinde video, Türkiye'de de popüler olmuştu. Videoyu Son Vesayet Youtube kanalı hazırlamıştı.
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