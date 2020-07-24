Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin günlük salgın raporu açıklandı /24 Temmuz 2020 21:46

Türkiye'nin günlük salgın raporu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saat içinde oluşan koronavirüs verilerini paylaştı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan 937 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Temmuz 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 17 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 937 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 580 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 224 bin 252'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 9 oldu. 

Tabloya göre, toplam test sayısı 4 milyon 489 bin 360, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 248, toplam entübe hasta sayısı 379 oldu. Bugünkü test sayısı 42 bin 986 olarak kayıtlara geçti.

'DÜNE KIYASLA AZALDI'

Koca, ''Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, düne kıyasla azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor'' dedi.

Türkiye'nin 24 Temmuz 2020 koronavirüs tablosu şöyle:


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