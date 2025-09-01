Türkiye'nin huzuru kaçtı bir kere... Yerlerde sürünüyor

Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) tarafından hazırlanan 2025 Küresel Huzur Endeksi (GPI) raporu açıklandı. 163 ülkenin değerlendirildiği raporda, İzlanda üst üste 17. kez dünyanın en huzurlu ülkesi seçilirken, Türkiye 146. sırada yer alarak huzur seviyesi düşük ülkeler arasında gösterildi.









TÜRKİYE VE BÖLGESEL KONUMU





ORTADOĞU’DA GÜVENLİK KRİZİ DERİNLEŞİYOR





KÜRESEL HUZUR VE ŞİDDETİN MALİYETİ ARTIYOR

Endeks, güvenlik, iç ve dış çatışmalar ile militarizasyon gibi 23 farklı ölçütü baz alarak ülkeleri sıralıyor. İzlanda, 2008 yılından bu yana zirvedeki yerini korurken, ilk 20’de İrlanda, Yeni Zelanda, Avusturya, İsviçre ve Singapur gibi Avrupa ve Pasifik ülkeleri dikkat çekti.Türkiye, 163 ülke içinde 146. sırada yer alarak geçen yıla göre bir miktar daha geriledi. Rapor, Türkiye’nin düşük sıralamasında terör örgütü PKK ile süren çatışmalar, Suriye’deki askeri varlık, yüksek militarizasyon düzeyi ve komşularıyla yaşanan siyasi gerilimlerin etkili olduğunu belirtti. Türkiye, “Doğu Avrupa ve Orta Asya” bölgesinde ise 13. sırada bulunuyor. Bu bölge, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle küresel barış seviyesinin en çok gerilediği bölgelerden biri olarak öne çıkıyor.Raporda en dikkat çekici verilerden biri, Ortadoğu’daki istikrarsızlık oldu. İsrail, 155. sırayla en huzursuz ülkelerden biri olurken, komşuları Suriye (157), Yemen (159), Filistin (145) ve İran (142) da alt sıralarda yer aldı. ABD ise 128. sırada bulunarak Honduras ve Bangladeş gibi ülkelerin gerisinde kaldı. En alt sıralarda ise Rusya, Ukrayna, Sudan ve Suriye gibi ülkeler yer alıyor.2025 raporu, küresel huzurun üst üste altıncı yıl gerilediğini ortaya koydu. 2023 yılında dünyada 59 aktif çatışma yaşandığı belirtilirken, bu rakamın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek seviye olduğu vurgulandı. Şiddetin küresel ekonomiye maliyetinin ise 19.1 trilyon dolar (küresel GSYİH’nin %13.5’i) olduğu hesaplandı.Rapora göre, dünya genelinde 106 ülke savunma harcamalarını artırdı, bu da militarizasyon eğiliminin yükselişte olduğunu gösteriyor. Bölgesel olarak Batı Avrupa en huzurlu bölge olmaya devam ederken, Orta Doğu ve Kuzey Afrika en huzursuz bölge olarak listenin sonunda yer aldı.