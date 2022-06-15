Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin iflas riski priminde yeni rekor; 900 puanı aştı /15 Haziran 2022 13:45

Türkiye'nin iflas riski priminde yeni rekor; 900 puanı aştı

Türkiye'nin kredi iflas riskini gösteren CDS puanı yeni bir rekora daha imza attı. Derinleşen ekonomik krize bağlı artan CDS puanı 900 puanı geçti.

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Türkiye'nin kredi iflas riskini gösteren Kredi Temerrüt Swapları puanı (CDS), dolarda yaşanan yükseliş, enflasyonla birlikte derinleşen ekonomik krize bağlı olarak artamaya devam ediyor. Hafta başında 837 puana ulaşarak yeni bir rekora imza atan CDS puanı yükselmeye devam ediyor.

BİR REKOR DAHA

CDS puanı yeni bir rekora imza atarak 900 puanı geçti. Öngörülere göre iki yıl daha Kredi Temerrüt Swapları, diğer adıyla CDS'ler 900 puanın üzerinde seyretmeye devam edecek.

Ekonomistlerin öngördüğü tabloda Türkiye'nin CDS puanı önümüzdeki 6 ay 950'ye kadar çıkacak. Önümüzdeki 1 yıla kadar 975 puana çıkacak. Ve iki yıla kadar ise 958 puana düşecek.

Yine ekonomistlerin öngörülerine göre CDS puanının önümüzdeki 6 yıla kadar 800'ün altına düşmesi beklenmiyor.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) puanı hafta başında 2003’ten bu yana en yüksek düzey olan 837 baz puana yükselmişti. CDS primi 300’ün üzerinde olan ekonomiler aşırı kırılgan olarak kabul ediliyor.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, "Artan risk seviyesi sürdürülemez, geleneksel politikalara dönmeliyiz" uyarısında bulunmuştu.
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