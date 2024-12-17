Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin ihraç ürünleri bir bir iade ediliyor: Kanser eden incir Fransa'dan döndü /17 Aralık 2024 11:23

Türkiye'nin ihraç ürünleri bir bir iade ediliyor: Kanser eden incir Fransa'dan döndü

Türkiye'den ihraç edilen kuru incirler zehir saçmaya devam ediyor. Bu kez de Fransa, Türkiye'den aldığı kuru incirlerde toksik bir madde olan ve karaciğer kanserine neden olduğu bilinen aflatoksin tespit edildi. Fransa ürünleri Türkiye'ye iade etti.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda skandallarını ifşaladığı listeler halen gündemdeki yerini koruyor. Gıdada insan sağlığını tehdit eden unsurlar sadece bakanlık listeleriyle kısıtlı da kalmıyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) de farklı farklı ülkelerdeki sınır kontrollerindeki tespitlere yer veriyor. RASFF listelerinde en çok yer verilen ülke ise gıda tehditleriyle gündemden düşmeyen Türkiye...

KURU İNCİR SKANDALI BÜYÜYOR
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre daha önce farklı ülkelerden Türkiye'ye iade edilen kuru incirlerde tehlike büyüyor. Türkiye'den ihraç edilen kuru incirler bu kez de Fransa'daki sınır kontrollerine takıldı. Türkiye'den alınan kuru incirlerde aflatoksin adlı toksik madde tespit edildi.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ
Fransa, ürünleri sınırdan geri çevirerek Türkiye'ye iade etti. RASFF ise kuru incirlerdeki tehlike seviyesini 'ciddi' olarak bildirdi. Fransa, zehirli kuru incirleri mühürledi. Öte yandan kuru incirlerin Fransa'da henüz piyasaya sürülmediği öğrenildi.

AFLATOKSİN NEDİR?
Aflatoksin, Aspergillus cinsine ait mantarların ürettiği toksik bileşikler olarak biliniyor. Aflatoksinler, tarım ürünleri ve gıda maddelerinde kontaminasyona yol açabiliyor. Tahıl (pirinç, mısır, buğday, ince ve süpürge darı), yağlı tohumlar (pamuk, soya fasulyesi, yer fıstığı, ayçiçeği), baharat (kırmızı biber, kara biber, kişniş, zerdeçal, zencefil) ve kuruyemişlerde (badem, Antep fıstığı, ceviz, Hindistan cevizi, brezilya cevizi) sıklıkla görülebiliyor. Bunlarla beslenen hayvanların sütünde de aynı zehre rastlanıyor.

SAĞLIĞA ZARARLARI NELER?
Aflatoksinlerin en önemli etkilerinden biri karaciğer kanseri ile ilişkilendirilmesi. Uzun süreli aflatoksin maruziyeti, karaciğerin hasar görmesine, siroz gelişmesine ve kansere yol açabiliyor. Ayrıca, bağışıklık sistemi üzerinde de olumsuz etkiler yapabiliyor, büyümeyi engelleyebiliyor ve genetik hasara yol açabiliyor.?

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