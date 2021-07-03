Türkiye'nin ilk 500'ünde zirve el değiştirdi

Fortune 500 Türkiye Araştırmasında finansal kurumlar ve holdingler dışındaki şirketler yer alıyor. Listede en dikkat çeken şey pandemi sürecinde Türk 500'lerin gelirinin yüzde 14 oranında düşerek 276.6 milyar dolara gerilemesi oldu. Ayrıca listenin sürprizi ise uzun yıllar Türkiye'nin bir numarası olan TÜPRAŞ’ın yerini Enerji Piyasaları İşletmesi A.Ş'nin (EPİAŞ) almasıydı.







Fortune 500 ABD listesinin ilk sırasında ise 559.2 milyar dolar gelir ile Walmart yer aldı.





2020 yılında net satış gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 20,3 artırarak 105.8 milyar liraya çıkaran EPİAŞ, açık ara Fortune Türkiye 500 sıralamasının birincisi oldu. EPİAŞ’ın Fortune 500’de yer alan şirketlerin toplam net satış gelirlerinden aldığı pay ise yüzde 5,5 oldu.





Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ve talepte meydana gelen azalışın sonucu üretimdeki daralmanın etkisiyle 2020 yılında bir önceki yıla göre net satış gelirleri yüzde 29,4 oranında düşerek 63.2 milyar lira olan TÜPRAŞ, Fortune 500 Türkiye-2020 listesinde ikinciliğe geriledi.





Türk Hava Yolları’nın, 2020 yılında net satış gelirleri, bir önceki yıla göre yüzde 38,2 oranında düştü.6.5 milyar net satış geliri ile Türk Hava Yolları, Fortune 500 Türkiye-2020 sıralamasında, bir önceki yıla göre iki basamak düşerek 5’inciliğe geriledi.





Net satış gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 18,6 düşüşle 43.7 milyar TL’ye gerileyen Petrol Ofisi de iki basamak düşerek Fortune 500 Türkiye-2020 listesine 6’ıncı sıradan girdi. Ahlatçı Kuyumculuk, listeye 41.5 milyar TL net satış geliriyle 7’inci sırada, Arçelik, 40.9 milyar TL ile 8’inci sırada girerken, bir önceki yıl 5’inci sırada olan Opet ise 38.6 milyar TL net satış geliriyle listeye 9’uncu sırada girdi.



