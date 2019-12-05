Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin insan hakları karnesi hep zayıf /05 Aralık 2019 12:00

Türkiye'nin insan hakları karnesi hep zayıf

Türkiye'de insan hakları gün geçtikçe daha da yara alıyor. Gazeteci Fatih Akalan, Human Rights Defenders Başkanı Muammer Burtaçgiray ile Türkiye'nin insan hakları karnesini konuştu.

SHABER3.COM

İnsan hakları ihlallerine karşı HUMAN RIGHTS DEFENDERS derneği var

Human Rights Defenders (HRD), Türkiye'de hak ihlallerine uğramış hukukçu, sendikacı ve akademisyenler tarafından 2 yıl önce kurulan dernek AKP iktidarının insan hakları ihlallerini uluslararası mercilere taşımakta kararlı.

Son yıllarda sistematik işkence ve adam kaçırma vakalarında Türkiye'den gelen şikâyetlerde artış var. 20 Temmuz 2016'da Olağanüstü Hal (OHAL) rejiminine geçilmesi ile birlikte askıya alınan hukuk sistemi hâlâ normale dönmedi. 

Human Rights Defenders Başkanı Muammer Burtaçgiray  Bold Medya yayınında Fatih Akalan'a Türkiye'nin insan hakları karnesini konuştu 




Muammer Burtaçgiray yayında özetle şunları söyledi: 

İnsan hakları ihlalleri raporlaştırmak, uluslararası kuruluşları ve kamuoyunun dikkatini oraya çekmek önemli. Ancak bazı mağdurlar için aciliyet kesbeden olaylarla da karşılaşıyoruz. Kaçırılan insanlar var, işkence gören insanlar var.  Bunların mağduriyetlerini tek başına ele alıp çözüm önerileri gerçekleştiriyoruz. 

Bize ulaşan mağdurların dosyalarından, öncelikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) ve Birleşmiş Milletler'in (BM) 'insan hakları komitesi' ve 'işkenceyi önleme komitesi' gibi ilgili komitelerine taşıyarak hukuki bir mücadele yürütüyoruz. 

Bununla beraber işkence gibi insanlığa karşı işlenmiş suçları, evrensel insan hakları ihlali olarak görmekle kalmamış ve kendi iç hukuklarına taşıyarak uluslararası yargılama yetkisine haiz mahkemeler oluşturmuş ülkeleri tespit ederek buralarda davalar açmaya hazırlanıyoruz. 

Dernek olarak işkence mağdurlarına her türlü desteği vereceklerini söyleyen Burtaçgiray Almanya’daki Evrensel Yargılama ilkesi kapsamında yapılan başvurunun benzerini başka ülkelerde de yapacaklarını açıkladı. 


Human Rights Defenders derneği ile irtibata geçmek isteyenler için 



TWİTTER:  @HumanRightsDef
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'nin insan hakları karnesi hep zayıf Sonraki Haber >>

Faşist Metin Özkan 'soykırım' çağrısı yaptı!

Faşist Metin Özkan 'soykırım' çağrısı yaptı!

Ne hallere düştün Nedim Şener!

Ne hallere düştün Nedim Şener!

Kameralar o an kayıttaydı ve...

Kameralar o an kayıttaydı ve...

Zirveye damgasını vuran atışma: Ciddi olalım!

Zirveye damgasını vuran atışma: Ciddi olalım!

Yabancı Sermaye Hızla Kaçıyor

Yabancı Sermaye Hızla Kaçıyor

Çin'de bir sorgula görüntüsü sosyal medyaya düştü

Çin'de bir sorgula görüntüsü sosyal medyaya düştü

Orhan Kural niçin ağladı?

Orhan Kural niçin ağladı?

AKP’li vekillerin U dönüşüne herkes güldü

AKP’li vekillerin U dönüşüne herkes güldü

Soruya sinirlendi stüdyoyu terk etti

Soruya sinirlendi stüdyoyu terk etti

AKP, Menzil'e otoyol için köylünün toprağını elinden alıyor!

AKP, Menzil'e otoyol için köylünün toprağını elinden alıyor!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:58:54