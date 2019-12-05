Türkiye'nin insan hakları karnesi hep zayıf

İnsan hakları ihlallerine karşı HUMAN RIGHTS DEFENDERS derneği var







Human Rights Defenders (HRD), Türkiye'de hak ihlallerine uğramış hukukçu, sendikacı ve akademisyenler tarafından 2 yıl önce kurulan dernek AKP iktidarının insan hakları ihlallerini uluslararası mercilere taşımakta kararlı.







Son yıllarda sistematik işkence ve adam kaçırma vakalarında Türkiye'den gelen şikâyetlerde artış var. 20 Temmuz 2016'da Olağanüstü Hal (OHAL) rejiminine geçilmesi ile birlikte askıya alınan hukuk sistemi hâlâ normale dönmedi.







Human Rights Defenders Başkanı Muammer Burtaçgiray Bold Medya yayınında Fatih Akalan'a Türkiye'nin insan hakları karnesini konuştu



















Muammer Burtaçgiray yayında özetle şunları söyledi:





İnsan hakları ihlalleri raporlaştırmak, uluslararası kuruluşları ve kamuoyunun dikkatini oraya çekmek önemli. Ancak bazı mağdurlar için aciliyet kesbeden olaylarla da karşılaşıyoruz. Kaçırılan insanlar var, işkence gören insanlar var. Bunların mağduriyetlerini tek başına ele alıp çözüm önerileri gerçekleştiriyoruz.





Bize ulaşan mağdurların dosyalarından, öncelikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) ve Birleşmiş Milletler'in (BM) 'insan hakları komitesi' ve 'işkenceyi önleme komitesi' gibi ilgili komitelerine taşıyarak hukuki bir mücadele yürütüyoruz.

Bununla beraber işkence gibi insanlığa karşı işlenmiş suçları, evrensel insan hakları ihlali olarak görmekle kalmamış ve kendi iç hukuklarına taşıyarak uluslararası yargılama yetkisine haiz mahkemeler oluşturmuş ülkeleri tespit ederek buralarda davalar açmaya hazırlanıyoruz.





Dernek olarak işkence mağdurlarına her türlü desteği vereceklerini söyleyen Burtaçgiray Almanya’daki Evrensel Yargılama ilkesi kapsamında yapılan başvurunun benzerini başka ülkelerde de yapacaklarını açıkladı.









