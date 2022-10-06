Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliği'ne Şakir Özkan Torunlar atandı /06 Ekim 2022 14:57

Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliği'ne Şakir Özkan Torunlar atandı

Erdoğan imzalı kararname ile İsrail'e büyükelçi ataması yapıldı.

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Şakir Özkan Torunlar, Türkiye'nin 4 yıl aradan sonra Tel Aviv'e atadığı büyükelçi oldu.

NTV'de yer alan habere göre, Faruk Kaymakçı AB Daimi Temsilcisi, Sedat Önal BM Daimi Temsilcisi, Levent Gümrükçü NATO Daimi Temsilcisi, Selçuk Ünal Lahey Büyükelçisi, Murat Karagöz Lizbon Büyükelçisi oluyor.

Şakir Özkan Torunlar kimdir?

TED Ankara Koleji'ni bitirip ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1982 yılında mezun oldu.

Dışişleri Bakanlığı'na 1983 yılında girdi. Çeşitli dış görevlerde bulundu.

Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi.

2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olup, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini yaptı.  

2014 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürü. 17 Ocak 2017 - Mayıs 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi oldu.
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