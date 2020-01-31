Türkiye'nin ithalat ve ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Aralık ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artarak 14 milyar 694 milyon dolar, ithalat yüzde 14,9 artarak 19 milyar 19 milyon dolar olarak gerçekleşti.





İhracat 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolar olarak gerçekleşti.





2019 yılı genelinde dış ticaret açığı ise bir önceki yıla göre yüzde 43,5 azalarak 55 milyar 126 milyon dolardan, 31 milyar 174 milyon dolara geriledi.





EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

2019 yılında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 15 milyar 435 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 870 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 9 milyar 300 milyon dolar ile İtalya, 8 milyar 999 milyon dolar ile Irak ve 8 milyar 58 milyon dolar ile ABD takip etti. İhracatta ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,7'sini oluşturdu.





İTHALATTA İLK SIRADA RUSYA VAR

İthalatta ise Rusya ilk sırayı aldı. Rusya'dan yapılan ithalat 2019 yılında 22 milyar 454 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 18 milyar 497 milyon dolar ile Çin, 17 milyar 976 milyon dolar ile Almanya, 11 milyar 186 milyon dolar ile ABD ve 8 milyar 612 milyon dolar ile İtalya izledi. İthalatta ilk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,8'ini oluşturdu.





TURİZM GELİRİ YÜZDE 17 ARTTI





Türkiye'nin turizm geliri, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 34 milyar 520 milyon 332 bin dolar oldu.