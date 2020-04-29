Türkiye'nin kaç aylık dövizi kaldı?

SAMANYOLUHABER- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) altın dahil brüt rezervleri martta bir önceki aya kıyasla yüzde 14,5 azalarak 92,1 milyar dolara geriledi.





Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 21,9 azalarak 59,2 milyar dolara gerilerken, altın rezervleri yüzde 3,3 artışla 31,4 milyar dolara çıktı.





Buna göre TCMB rezervlerden 14,1 milyar dolar daha harcadı. 15 ayda net uluslararası rezervlerden 65,7 milyar dolar harcanmış oldu.





TD Securities yöneticisi Cristian Maggio Türkiye'nin elinde yeteri kadar döviz kalmadığını söyledi.





"BÖYLE GİDERSE DÖVİZ REZERVLERİ TÜKENECEK"





İngiltere'nin başşehri Londra'da faaliyet gösteren yatırım şirketi TD Securities yöneticisi Cristian Maggio, Bloomberg’e verdiği mülakatta, "Rezervler bu hızda azalmaya devam ederse haziran ortasında altın dışında rezerv kalmayacak. Temmuzun 3'üncü haftasında da tüm rezervler erimiş olacak.” yorumunu yaptı.





Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise Merkez Bankası’nın brüt rezervlerinin dikkate alınması gerektiği görüşünde.





Brüt rezervler bankaların Merkez Bankası’nda tuttuğu karşılıkları da kapsıyor. Merkez Bankası, bankalardan swap (dolar-TL takası) yoluyla sağladığı dövizi de rezervlerinde gösteriyor.



