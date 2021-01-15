Türkiye'nin Katar'daki üssü kapanacak mı?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen ve Türk Telekom vurgunuyla suçlanan Hariri ailesinden eski Başbakan Saad el-Hariri'yle görüştü. Görüşmeyi yorumlayan AKP kurucularından ve eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, Türkiye'nin dış politikasında değişiklikler yaşanabileceğini, Türkiye'nin Katar'daki üssünün de kapanabileceğini söyledi.





Gazeteci Semra Topçu’nun Youtube kanalında yer alan söyleşide Yakış “Sorunlu olduğu Körfez ülkeleriyle ilişkileri geliştirme zamanı… Türkiye artık dibe vurduğu için hidayete erdi, diğer ülkelerle iletişim kurmak için çeşitli girişimlerde bulunuluyor! Hariri görüşmesi de bunun için” ifadelerini kullandı.





"Türkiye Arapların arasında kaldı"





Yakış, özellikle ABD’de Biden yönetiminin işbaşına gelmesi ve İsrail-Arap yakınlaşması gibi değişen dengelerin Türkiye’yi de zorladığını söyledi. Türkiye’nin Arapların arasında kaldığını belirten Yakış, Katar’daki üssün kapatılmasının gündeme gelebileceğini belirtti. Yakış; “Suudi Arabistan Katarla anlaşınca ihtilafı unuturlar! Türkiye Arapların arasında kaldı…Onlar kendi aralarındaki kavgayı aile kavgası olarak görüyorlar, Türkiye’den rahatsız oldular, üs kapatılabilir” dedi.





Körfez ülkelerinin yanı sıra ABD ve İsrail ile ilişkiler konusunda da değerlendirme yapan Yakış, “Türkiye’nin sorunlu bütün ülkelerle ilişkileri düzeltmek için temaslar içinde olduğunu, yeni bir devrin açılması gerektiğini düşünerek girişimlerde bulunduğu gözlüyorum” dedi ve aksi taktirde yalnızlaşacağını söyleyerek uyarıda bulundu.





"Türkiye Suriye konusunda yalnız kaldı; Esad ile görüşmek gerekiyor”





Suriye’deki gelişmeleri de değerlendiren Yakış, “Suriye konusunda Türkiye dünyada yalnız kalmış bir ülke” ifadesini kullandı ve Esad ile görüşmek gerektiğini belirtti. Yakış şunları söyledi:





“Amerika Kürtlere YPG’ye desteğini sürdürüyor. Biden, Trump gibi mi davranacak zaman gösterecek. Çünkü Biden Türkiye’nin önemini Trump’tan daha iyi kavrayabilen biri. Ama görevlendirdiği isimler hep vaktiyle Türkiye’nin çıkarlarına ters uygulamalarda bulunanlar adamlar. O yüzden Türkiye’nin işi zor. Türkiye, Kuzey Suriye’deki Kürtleri PKK’ya itmekle hata yaptı, Kuzey Suriye’deki Kürtleri kendi tarafına çekip, Beşar Esad ile de anlaşıp, çözüm üretebilirdi, daha başarılı olurdu… Hala görüşülebilir… Esad ile anlaşmazlıkta Türkiye yalnız kalmış bir ülke. Herkes Esad’lı geçişe razı oldu, Türkiye yalnız kaldı.”