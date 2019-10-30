Türkiye'nin kırmızı bülten çıkardığı Kobani'ye şimdi de Kanada'dan davet

Kanada Savunma Bakanlığı, Kobane'yi ömrünü savaşlarda insanlığa hizmet için adayan kişilere her yıl bakanlık tarafından verilen temiz savaşçı ödülünü alması için Kanada'ya davet etti.







Kısa bir süre önce, Tayyip Erdoğan, Kobane için 'terörist' ifadesini kullanmış ve ABD'ye seslenerek, "Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım" demişti.





HEM ABD HEM DE RUSYA İLE YAKINDAN GÖRÜŞÜYOR





Mazlum Kobane, Trump tarafından General Mazlum olarak anılıyor. Trump sosyal medya mesajında Kobane'ye, "Nazik sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkürler General Mazlum. Lütfen Kürt halkına en içten saygılarımı iletin. Yakında seni görmek için sabırsızlanıyorum" diye yazmıştı. Kürt lider geçtiğimiz günlerde Rusya Savunma Bakanı ile güvenlik zirvesinde görüntülü olarak görüşmüş ve fikirlerini paylaşmıştı.