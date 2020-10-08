'Türkiye'nin KKTC seçimlerine müdahalesi ters tepiyor'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, Kapalı Maraş'ın belli bir kısmının halka açılmasıyla ilgili olarak "Maraş'ın gerçek anlamda açılmadığı orta yerde. Maraş'ın açılması demek binaların mülkiyetinin eski sahiplerine geri verilmesi veya kullanıma alınması anlamına geliyor" dedi. Türkiye'nin pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale ettiği iddialarını da değerlendiren Özuslu, "Bakalım müdahale ters tepecek diyenler haklı çıkacak mı, yoksa müdahale edilenin lehinde sonuçlanacak mı ki Sayın Ersin Tatar'ın başında olduğu hükümet geçen akşam itibariyle bozuldu. Çünkü hükümet ortağının dahi bu olanlardan haberi yokmuş. Dolayısıyla bu da yapılan müdahalenin ters tepiyor olduğu gibi görülüyor" diye konuştu.





Artı TV'de Ezgi Gezik'in sunduğu Haber Aktüel'e konuk olan Özuslu'nun değerlendirmelerinin bir bölümü şöyle:





Maraş'ta kapalı bir teli bile açmak sorun yaratabilir. Nitekim Rusya, AB ve de BM'den tepkiler geldi. Bu tepkiler bekleniyordu. Güney'den de tepkiler geldi. Maraş'ın gerçek anlamda açılmadığı orta yerde. Maraş'ın açılması demek binaların mülkiyetinin eski sahiplerine geri verilmesi veya kullanıma alınması anlamına geliyor. Şu anda yapılan aslında bundan 3 yıl önce açılmış ve önceleri askeri kullanımda olan, askeri ailelerinin, giriş kartı sahiplerinin kullanabildiği bir plaj vardı. 3 yıldır sivillerin de kullanımına açıktı. Nüfus cüzdanı gösterilerek girilebiliyordu. Şimdi buna alternatif bir yol açıldı. Bu yolun açılışı öncesinde Erdoğan da mülkiyetle ilgili herhangi bir adım atılmadığını, özel mülke ait binalara açılım getirilmediğini, sadece kamuya ait yolun kullanıma açıldığını ve bunun da kontrollü olacağı söylendi.





Bunun seçimlerle alakası olduğu açık ve net. Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Anamur Kıbrıs hattının tamirat töreni yapıldı ki tüm bunlar KKTC yasalarına göre seçim yasaklarına giriyor. Sayın KKTC Başbakanı'nın da katılacağı duyurulan bir tören düzenlenecekti, Gazimağusa'da. Ancak YSK net bir karar aldı ve bu törenin yapılamayacağını, bunun seçim yasaklarına aykırı olduğunu ve bunu men ettiğini duyurdu. 16'da tören yapılacak mı, yapılacaksa polis müdahalesi gerekecek. Başbakanın katıldığı toplantıya polis nasıl müdahale edecek. O da bir iç mesele karşımızda duruyor. Bir de pandemi hastanesi yapımı sürüyor. Onun da muhtemelen yarın açılış noktasına gelmesi bekleniyor.





Bunların tümü Başbakan Ersin Tatar'a 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde destek olmak için yapılıyor şeklinde yorumlanıyor. Bu da Ankara'nın KKTC'deki seçimlere bir kez daha müdahale etmesi olarak algılanıyor. Çok ciddi tepkiler var. Kamuoyundan ve basından da çok sert tepkiler var. Bunlar ilk kez yapılmıyor. Böyle bir atmosferde pazar günü ilk turuna gidiyoruz seçimlerin. Bakalım müdahale ters tepecek diyenler haklı çıkacak mı, yoksa müdahale edilenin lehinde sonuçlanacak mı ki Sayın Ersin Tatar'ın başında olduğu hükümet geçen akşam itibariyle bozuldu. Çünkü hükümet ortağının dahi bu olanlardan haberi yokmuş. Dolayısıyla bu da yapılan müdahalenin ters tepiyor olduğu gibi görülüyor.