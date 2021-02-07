Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye'nin komşusu Rusya aşısını tercih etti /07 Şubat 2021 20:27

Türkiye'nin komşusu Rusya aşısını tercih etti

İran yönetiminin, en az kusurlu ve en az tehlikeli aşılardan birisi olduğu için Rusya'da üretilen Sputnik V'yi tercih ettiği ve 500 bin dozluk ilk aşı sevkiyatı 4 Şubat’ta başkent Tahran'a geldiği belirtildi.

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İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Rusya’nın Covid-19’a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının ilk sevkiyatının İran'a ulaşması ile Covid-19’a karşı aşılamaların salı günü başlayacağını ifade etti.

İran’ın geçtiğimiz hafta Rusya’nın Covid-19’a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısına onay vermesinin ardından 500 bin dozluk ilk aşı sevkiyatı 4 Şubat’ta başkent Tahran'a gelmişti. İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Sağlık Bakanlığı binasında gerçekleştirilen İran’a ait Razi Cov-Pars aşısının lansmanında konuştu.

Nemeki, Rusya’dan ilk Sputnik V aşısının sevkiyatıyla birlikte İran'da Covid-19 aşılamasının 9 Şubat Salı günü başlayacağını belirterek, “Aşı ilk olarak sağlık sektörünün ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarına ardından ise huzurevlerinde kalan ve 65 yaş üstü yaşlılara uygulanacak. Adım adım ancak emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Nemeki, İran halkına ülkede bir an önce aşılamaya başlanacağı sözünü verdiklerini hatırlatarak, “Dünyadaki geçerli aşıları değerlendirerek, en az kusurlu ve en az tehlikeli aşılardan biri olan Rus Sputnik V aşısını seçip ithal ettik" ifadelerini kullandı.

İran’da Koronavirüs aşısı ücretsiz olacak
İran Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi ise yaptığı açıklamada, ülkede uygulanacak korona virüs aşılarının tamamen ücretsiz olacağını duyurdu.

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