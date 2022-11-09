Türkiye'nin konuştuğu çocuk hayatını kaybetti

Bitlis'te köpek ısırması sonucu kuduz teşhisi konulan ve Ankara Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören 10 yaşındaki Mustafa Erçetin, bugün hayatını kaybetti.







Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Üniversitemiz İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde kuduz tanısıyla tedavi gören 10 yaşındaki hasta, tüm müdahalelere rağmen bugün öğleden önce hayatını kaybetti" denildi.





Hastane Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz de açıklamasında, "Aşıyla önlenebilecek bir hastalıktan dolayı bir evladımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerindeyiz" ifadelerini kullandı.





Bitlis'te sahipsiz köpeklerin ısırması sonucu tedavi altına alınan diğer çocuk hasta ise kuduz hastalığına ait bir bulgu çıkmaması nedeniyle geçen hafta taburcu edilmişti.