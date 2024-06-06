Türkiye'nin konuştuğu davada flaş gelişme!

Dilan ve Engin Polat'ın azmettiricilik suçlamasıyla yargılandığı saldırı davasında gelişme yaşandı. Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, davadan çekilme kararı aldı. Halktv.com'un özel haberine göre bu kararın talep yazısı ortaya çıktı. Mahkeme Hakimi Recep Baş'ın çekilme kararının nedenlerini detaylı bir şekilde açıkladığı dilekçede, Dilan Polat'ın avukatı Av. Hüseyin Kaya'nın kendisiyle özel olarak görüşmek için baskı yaptığını iddia etti. Hakim, duruşma sırasında ve sonrasında yaşanan olayları ve avukatın taleplerini reddettiğini, buna rağmen Av. Kaya'nın ısrarcı tavırlarını sürdürdüğünü belirtti.







Dilekçeye göre, Av. Hüseyin Kaya, hakimi odasında görüşmek istemiş, ancak hakim Baş, bu talebi reddetmiş. Bunun üzerine Av. Kaya'nın, "Hiçbir şekilde avukatlar hariç dosyayı göremeyeceğimi bildiren biri odama bakabilir mi?" ifadesini kullandığı ve hakimin odasına izinsiz girdiği iddia edildi. Avukatın, "Ne demek görüşemezsiniz, siz hakim değilsiniz" şeklindeki ifadelerle hakimi küçük düşürmeye çalıştığı da dilekçede yer aldı.







İŞTE O DİLEKÇE

"Mahkememize ait yukarıda esas sayısı yazılı dosyanın tensibi yapılıp ara karar kurulduktan sonra 03.06.2024 tarihinde saat 11.00 sıralarında duruşma salonu ile kalem arasında koridorda sanık Dilan Polat müdafii Av. Hüseyin Kaya'nın mahkeme hakimini mübaşir huzurunda sözlü olarak tehdit ettiği ve zorla hakimin odasına girdiği anlaşılmıştır. Mahkeme hakimi bu durumu zapta geçirip şikayetçi olmuş ve Adalet Bakanlığı'nın 03.06.2024 tarih ve ... sayılı oluruyla Av. Hüseyin Kaya hakkında yasal işlemler başlatılmıştır. Ayrıca duruşma hakimi, Av. Hüseyin Kaya'nın kendisiyle görüşmek için odasında baskı yapmaya çalıştığını, bu görüşmenin odada yapılmadığını, tüm bu olayların ardından kendisine karşı görev yapma inancının zedelendiğini ve bu nedenle çekilme talebinde bulunduğunu belirtmiştir. Hakimin beyanları doğrultusunda duruşma hakimi davadan çekilmiştir. Bu itibarla CMK'nın 30/1 maddesi gereğince çekilme talebinin kabulü ile dosyaya bakacak başka bir hakimin görevlendirilmesini talep ederim. Gereği rica olunur." ifadeleri yer aldı.







BANU PARLAK GÜZELLİK MERKEZİ KURŞUNLAMA DAVASINA BAKIYORDU



Dilan ve Engin Polat, güzellik merkezi sahibi Banu Parlak'ın mekanının kurşunlandığı olayın azmettiricisi oldukları suçlamasıyla yargılanıyor. Davanın konusu, Polat çiftinin, başka bir kişiye yönelik düzenlenen bir saldırıda azmettirici olarak yer aldıkları iddiasına dayanıyor.

