Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin konuştuğu davada karar açıklandı! /23 Eylül 2024 12:46

Türkiye'nin konuştuğu davada karar açıklandı!

Hiranur Vakfı'nda cinsel istismar davasında Kadir İstekli'ye iki ayrı suçtan 36 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel'e ise 18 yıl 9 ay ceza verildi

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Hiranur Vakfı’nda Yusuf Ziya Gümüşel’in kızının 6 yaşında evlendirildiği iddiasıyla devam davada karar çıktı. 

Kadir İstekli cinsel istismardan 21 yıl, zincirleme şekilde cinsel saldırıdan 15 yıl ceza aldı. Yusuf Ziya Gümüşel cinsel istismara iştirak suçlamasıyla 18 yıl 9 ay ceza aldı.

H.K.G.’nin annesinin yakalanmasına karar verildi. Anne ile ilgili dosya bu davadan ayrıldı. 

Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma basına kapalı olarak görüldü. Dava öncesinde Sol Feminist Hareket Anadolu Adliyesi’nde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Ne olmuştu?
6 yaşındayken "evlendirilen" H.K.G. davasının Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 23 Ekim 2023'te görülen karar duruşmasında, çocuğun 'evlendirildiği' tutuklu sanık Kadir İstekli 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve anne Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezanın artırılması gerektiğini belirterek kararı bozmuş ve yeniden yargılama istemişti.
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