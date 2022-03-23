Samsunlu kardeşler bankadan 16 milyar TL çaldı, dünya rekoru kırdı

Recep ve Emre Gezek kardeşler özel bir bankada açtıkları yatırım hesabından, milyarlarca lirayı buldukları açıkla kendi hesaplarına aktardı.







Olayın ortaya çıkmasıyla kardeşler hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nda soruşturma başlatıldı. Bankanın genel merkezi İstanbul’da olduğu için soruşturmaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda devam edildi.







Banka hesapları dondurulan iki kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Hürriyet'in haberine göre Samsun’da bir benzin istasyonunda çalışan Recep Gezek ve ağabeyi Emre Gezek 16 milyar TL gibi bir rakamı nasıl oldu da hesaplarına aktarabildi diyen Levent, bugünkü köşesinde tarihi soyguna ilişkin çıkarımlarını şöyle sıraladı;







"* Olay yaklaşık bir ay önce 26-28 Şubat arasında gerçekleşmiş.





* Eldeki veriler bankanın yatırım bölümü ile mevduat bölümü arasındaki yazılım hatasından kaynaklandığını düşündürüyor. Yani olayda bir hackleme ya da hacker girişimi yok. Varsa soruşturmanın başka safhalarında ortaya çıkar.





* Tarihi soygun girişimi hafta sonu olduğu için banka, hesaplarındaki korkunç mevduat patlamasını çok geç fark ediyor.







* İki kardeş iki günde 70’e yakın sözde transfer işlemi yapıp sonunda 16 milyar TL’yi yatırım bankacılığından mevduat hesaplarına aktarmayı başarıyor.





* Banka başta bir anormallik olduğunu anlıyor transferler devam ederken hesaba bloke uyguluyor ama yine de ne olduğunu kestiremiyor. Kardeşlerin uyarısıyla da blokeyi kaldırıyor. Sonradan tekrar bloke koyuyor ama transferler çoktan yapılmış...







* 2 Mart’ta ‘çok para taşıdıkları için’ silahla polise yakalanmasalar belki de iki kardeş şimdiye çoktan sırra kadem basmıştı. Yakalanırlar mıydı, paranın ne kadarı kurtarılırdı, bilemem.





"Soygunda dünya rekoru kırdılar"







Tarihteki en büyük soygunlara baktım.





* 2003’te Irak Savaşı başlamadan önce yağmalanan Merkez Bankası’ndan çalınan para 920 milyon dolar.





* Bağdat’taki Es Salaam Bank’tan bizzat bankanın güvenlik birimlerinin de işbirliği ile çalınan miktar ise 282 milyon dolardı.





* 1987 yılında Knigtsbridge’e giren soyguncular banka görevlileri ve müşterilerini rehin alarak kiralık kasaları boşalttı. Bu soygunun değeri ise 98 milyon dolardı.





* Brezilya Merkez Bankası’na 78 metre tünel kazıp ulaşan soyguncular 71 milyon doları çaldılar.





* Bugüne kadarki en büyük kripto para soygunu ise geçtiğimiz yılın ağustos ayında yaşandı. Poly Network üzerinden 610 milyon dolarlık token çalındı. Şirket tüm parayı iade etmesi için hecker’a iş teklifinde bulundu. Böylece para geri alındı.





Özetle ne sanal alemde ne de gerçekte, ne kripto ne de banknot ister tünel kazarak ister merkez bankası yağmalayarak bu kadar parayı çalan ya da hesabına geçiren olmamış. Samsunlu kardeşler rekora imza atmış!







