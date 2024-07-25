Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin konuştuğu ölümlerde İZSU Genel Müdürü gözaltına alındı! /25 Temmuz 2024 16:12

Türkiye'nin konuştuğu ölümlerde İZSU Genel Müdürü gözaltına alındı!

İzmir’de Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak yürütülen adli soruşturmada İZSU’nun Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile iki üstü düzey bürokrat gözaltına alındı.

SHABER3.COM

İzmir Alsancak’ta 12 Temmuz'da sağanak yağış sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İZSU, GDZ Elektrik ve altyapı işlemlerini yürüten firmalardan çalışanların bulunduğu 35 şüpheliden 14'ünün tutuklandığı olayda ek gözaltı kararı verildi.

İZSU GENEL MÜDÜRÜ'NE GÖZALTI KARARI

Öte yandan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın yanı sıra eski İZSU Genel Müdürü ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi'nin de gözaltında olduğu belirtildi.

Su ve kanalizasyon işletmesi ile elektrik ve altyapı işlemlerini yürüten firmalardan çalışanların bulunduğu 14 kişinin daha önce tutuklandığı olayla ilgili bugün de firmaların yöneticileri de dahil 6 kişi gözaltına alındı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'nin konuştuğu ölümlerde İZSU Genel Müdürü... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:50:25