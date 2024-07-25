Türkiye'nin konuştuğu ölümlerde İZSU Genel Müdürü gözaltına alındı!

Soruşturma kapsamında İZSU, GDZ Elektrik ve altyapı işlemlerini yürüten firmalardan çalışanların bulunduğu 35 şüpheliden 14'ünün tutuklandığı olayda ek gözaltı kararı verildi.
İZSU GENEL MÜDÜRÜ'NE GÖZALTI KARARI
Öte yandan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın yanı sıra eski İZSU Genel Müdürü ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi'nin de gözaltında olduğu belirtildi.
Su ve kanalizasyon işletmesi ile elektrik ve altyapı işlemlerini yürüten firmalardan çalışanların bulunduğu 14 kişinin daha önce tutuklandığı olayla ilgili bugün de firmaların yöneticileri de dahil 6 kişi gözaltına alındı.