Türkiye'nin konuştuğu ölümlerde İZSU Genel Müdürü gözaltına alındı!

İZSU GENEL MÜDÜRÜ'NE GÖZALTI KARARI

İzmir Alsancak’ta 12 Temmuz'da sağanak yağış sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.Soruşturma kapsamında İZSU, GDZ Elektrik ve altyapı işlemlerini yürüten firmalardan çalışanların bulunduğu 35 şüpheliden 14'ünün tutuklandığı olayda ek gözaltı kararı verildi.Öte yandan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın yanı sıra eski İZSU Genel Müdürü ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi'nin de gözaltında olduğu belirtildi.Su ve kanalizasyon işletmesi ile elektrik ve altyapı işlemlerini yürüten firmalardan çalışanların bulunduğu 14 kişinin daha önce tutuklandığı olayla ilgili bugün de firmaların yöneticileri de dahil 6 kişi gözaltına alındı.