Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin konuştuğu ölümlerde sıcak gelişme! /28 Temmuz 2024 09:14

Türkiye'nin konuştuğu ölümlerde sıcak gelişme!

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağmurda iki kişinin sokak ortasında elektrik çarpması sebebiyle hayatını kaybetmesiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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İzmir’in Konak ilçesinde sağanak yağışta iki kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel’in de aralarında bulunduğu dokuz kişi için adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanma kararı verildi. İki kişiyle ilgili ev hapsi kararı alındı. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay “Kaybettiğimiz vatandaşlarımızla ilgili bundan sonra yürüyecek hukuki süreçte tüm şeffaflığımızla sürece katkı vereceğiz” dedi. İZSU Genel Müdürü Erdoğan ise karara ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Biz hiçbir zaman ifade vermekten, yargılanmaktan imtina etmedik. Bizler adına alınmış olan karardan son derece mutluyuz. Yaptığımız görevi sadece bir memuriyet olarak değil bu kentin simgelediği, değerlerin bir taşıyıcısı olarak görüyoruz kendimizi. Bu anlamda yarından itibaren yarın sabahtan itibaren de görevimizin başında olacağız. Kendisini canla başla çalışmaya devam edeceğiz.”

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