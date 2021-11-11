Türkiye'nin konuştuğu 'samuray kılıçlı' cinayette görüntüler ortaya çıktı

Mimar Başak Cengiz’in, 9 Kasım akşamı İstanbul Ataşehir’de oturduğu siteye yürüdüğü sırada Can Göktuğ B. tarafından gerçekleştirilen kılıçlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Saldırının ardından evinde gözaltına alınan Can Göktuğ B., “tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve “silahlı tehdit” suçlarından tutuklanırken, saldırı anına ilişkin anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
CENGİZ KENDİSİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI
Görüntülerde, şüpheli Can Göktuğ B.’nin kaldırımda yürüyen Başak Cengiz’e arkadan yaklaşarak, kılıçla saldırması yer alıyor. Kayıtlarda, kılıç darbeleriyle yere düşen Cengiz’in kendisini korumaya çalıştığı, Can Göktuğ B.’nin de saldırısını sürdürdüğü görülüyor.
HIZLA OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI
Saldırgan bir süre sonra suç aletiyle yolun karşısına geçerek hızla olay yerinden uzaklaşırken yoldan geçen vatandaşların da Başak Cengiz’in yanına koştuğu anlar kameralarca kaydedildi.