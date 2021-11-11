Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin konuştuğu 'samuray kılıçlı' cinayette görüntüler ortaya çıktı /11 Kasım 2021 19:42

Türkiye'nin konuştuğu 'samuray kılıçlı' cinayette görüntüler ortaya çıktı

Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'in kaldırımda yürüdüğü sırada kendisini takip eden Can Göktuğ B. tarafından kılıçla saldırılarak öldürülmesine ait anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

SHABER3.COM

Mimar Başak Cengiz’in, 9 Kasım akşamı İstanbul Ataşehir’de oturduğu siteye yürüdüğü sırada Can Göktuğ B. tarafından gerçekleştirilen kılıçlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Saldırının ardından evinde gözaltına alınan Can Göktuğ B., “tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve “silahlı tehdit” suçlarından tutuklanırken, saldırı anına ilişkin anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

CENGİZ KENDİSİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

Görüntülerde, şüpheli Can Göktuğ B.’nin kaldırımda yürüyen Başak Cengiz’e arkadan yaklaşarak, kılıçla saldırması yer alıyor. Kayıtlarda, kılıç darbeleriyle yere düşen Cengiz’in kendisini korumaya çalıştığı, Can Göktuğ B.’nin de saldırısını sürdürdüğü görülüyor.

HIZLA OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Saldırgan bir süre sonra suç aletiyle yolun karşısına geçerek hızla olay yerinden uzaklaşırken yoldan geçen vatandaşların da Başak Cengiz’in yanına koştuğu anlar kameralarca kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'nin konuştuğu 'samuray kılıçlı' cinayette... Sonraki Haber >>

Doğu Perinçek yayını terk etti

Doğu Perinçek yayını terk etti

TBMM’de ‘terbiyesiz’ tartışması

TBMM’de ‘terbiyesiz’ tartışması

600'üncü kişiyi uzaya SpaceX'in 'Crew-3'ü taşıdı

600'üncü kişiyi uzaya SpaceX'in 'Crew-3'ü taşıdı

AKP'li belediye başkanının şehit yakınına hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı

AKP'li belediye başkanının şehit yakınına hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı

Rahip Brunson sessizliğini bozdu

Rahip Brunson sessizliğini bozdu

Tarık Toros’tan, Barış Pehlivan’a: Yalan değil, kuyruklu yalan

Tarık Toros’tan, Barış Pehlivan’a: Yalan değil, kuyruklu yalan

6 muhalefet partisine önemli çağrı

6 muhalefet partisine önemli çağrı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e zor soru

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e zor soru

İYİ Parti Grup toplantısında Erdoğan'ın videosu ekrana geldi, NTV yayından çıktı!

İYİ Parti Grup toplantısında Erdoğan'ın videosu ekrana geldi, NTV yayından çıktı!

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e gönderme 'Bana çalmadı, yedirmedi' desinler

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e gönderme 'Bana çalmadı, yedirmedi' desinler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:52:51