"Vaka sayılarını düşük göstermek için testleri tek kanala bağladılar"

COVID-19’un tespiti için kullanılan ‘yerli’ test kitleriyle ABD’li ilaç şirketi Alexion’un, Sağlık Bakanlığı’nda milyonlarca dolar rüşvet dağıttığının ortaya çıkmasının yankıları sürüyor.





Sağlık Bakanlığı, Avrupa’da yapılan araştırmaya göre, ülkede ‘yerli kit’ olarak tanıtılan koronavirüs testinin doğruluğunun yüzde 40 olduğu iddiasına günler sonra yanıt verdi. Bakanlık, testlerinin doğruluğunun düşük olduğu iddiasının ‘asılsız olduğunu’ savundu.

Bakanlık, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkan Vekili Prof. Dr. Selçuk Kılıç’ın görevden alınmasıyla Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Adil Mardinoğlu’nun istifa etmesinin testlerle ilgili olmadığını öne sürdü.







Bakanlık’tan yapılan açıklamada şöyle denildi:





“Bugün gelinen aşamada, tanı kitleri ile ilgili alımlar Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) tedarik yöntemi ile kataloğuna girmiş ürünler arasından yapılmaktadır. Kataloğa giren tüm kitlerin uluslararası kabul edilmiş standartları karşılayan kitler olması gerekmektedir. DMO üzerinden tedarik edilen ve halen Halk Sağlığı Laboratuvarlarımızda kullanılmakta olan kitler de uluslararası standartlarda olup duyarlılıkları yüzde 90’ların üzerindedir.”





DÜŞÜK GÖSTERMEK İSTEDİLER

Konuyu BirGün’den İsmail Arı'ya değerlendiren Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut, testlerin ‘kalite kontrol onaylı’ olmadığını hatırlattı. Bulut, şöyle dedi: “Testlerin olumsuz çalışması ile ilgili ilk açıklama yapan biziz. Testlerin FDA onaylı olmadığını, bu testlerin kalite kontrol onaylı olmadığını defalarca söyledik. Bu testlerin tanesinin 4 dolardan alınıyordu. Bu güne kadar 4 milyon 413 bin test yapılmış ve sadece bir gruba milyarlarca liralık bir kaynak aktarılmış. PCR testlerinin yüzde 90 üzerinde doğruluğu olmalıdır. Türkiye FDA onaylı kit getirdiler ama Sağlık Bakanlığı kabul etmedi. Daha iyi kitlerle çalışabilirlerdi. Testleri tek bir kanala, güvenilirliği olmayan bir kanal bağladılar ve böylece rakamları düşük göstermek istediler.”



